مرتضی فلاح‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در گشت مشترک واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف، اداره صمت شهرستان ساوجبلاغ و کلانتری شهر جدید مهستان بیش از ۲۰ هزار و ۶۰ نخ سیگار قاچاق کشف و جمع آوری شد.

رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف ساوجبلاغ بیان کرد: شناسایی و جمع آوری کالاهای قاچاق به منظور رونق فروش کالاهای ایرانی در تمام صنوف همواره در دستور کار واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان ساوجبلاغ است.

وی متذکر شد: شهروندان هرگونه تخلف صنفی را می‌توانند با شماره تلفن ۴۴۲۲۴۱۳۳ به واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ساوجبلاغ اطلاع دهند.