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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۵

رئیس بازرسی اتاق اصناف ساوجبلاغ:

بیش از ۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق از شهر جدید مهستان جمع‌آوری شد

بیش از ۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق از شهر جدید مهستان جمع‌آوری شد

ساوجبلاغ- رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف ساوجبلاغ گفت: گشت مشترک واحد بازرسی بیش از ۲۰ هزار و ۶۰ نخ سیگار قاچاق در شهر جدید مهستان کشف و جمع آوری شد.

مرتضی فلاح‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در گشت مشترک واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف، اداره صمت شهرستان ساوجبلاغ و کلانتری شهر جدید مهستان بیش از ۲۰ هزار و ۶۰ نخ سیگار قاچاق کشف و جمع آوری شد.

رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف ساوجبلاغ بیان کرد: شناسایی و جمع آوری کالاهای قاچاق به منظور رونق فروش کالاهای ایرانی در تمام صنوف همواره در دستور کار واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان ساوجبلاغ است.

وی متذکر شد: شهروندان هرگونه تخلف صنفی را می‌توانند با شماره تلفن ۴۴۲۲۴۱۳۳ به واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ساوجبلاغ اطلاع دهند.

کد مطلب 5936457

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