  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۹

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبر داد؛

آغاز پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در کرمانشاه

آغاز پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آغاز پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در این استان خبر داد.

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماری فشارخون بالا و دیابت در بسیاری از افراد بدون علامت هستند، بنابراین تشخیص بهنگام درمان این ۲ بیماری می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی داشته باشد.

وی افزود: ️غربالگری این ۲ بیماری از ۲۰ آبان تا ۱۵ دی ماه برای افراد ۱۸ سال و بالاتر و زنان باردار انجام خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: هدف از انجام غربالگری شناسایی بیماران جدید و شروع مراقبت و درمان بیماران شناسایی شده است.

شکیبا بیان کرد: مکان اجرای این طرح تمام خانه‌های بهداشت واقع در روستاها، پایگاه سلامت شهری و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی است.

وی ادامه داد: ️اندازه گیری فشار خون و قند خون در این پویش برای کلیه افراد ۱۸ سال و بالاتر به صورت کاملاً رایگان انجام خواهد شد.

کد مطلب 5936464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها