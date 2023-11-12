آغاز پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماری فشارخون بالا و دیابت در بسیاری از افراد بدون علامت هستند، بنابراین تشخیص بهنگام درمان این ۲ بیماری می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی داشته باشد.

وی افزود: ️غربالگری این ۲ بیماری از ۲۰ آبان تا ۱۵ دی ماه برای افراد ۱۸ سال و بالاتر و زنان باردار انجام خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: هدف از انجام غربالگری شناسایی بیماران جدید و شروع مراقبت و درمان بیماران شناسایی شده است.

شکیبا بیان کرد: مکان اجرای این طرح تمام خانه‌های بهداشت واقع در روستاها، پایگاه سلامت شهری و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی است.

وی ادامه داد: ️اندازه گیری فشار خون و قند خون در این پویش برای کلیه افراد ۱۸ سال و بالاتر به صورت کاملاً رایگان انجام خواهد شد.