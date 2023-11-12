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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۰

رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد:

کلاهبرداری اینترنتی بیشترین جرایم سایبری کهگیلویه و بویراحمد است

کلاهبرداری اینترنتی بیشترین جرایم سایبری کهگیلویه و بویراحمد است

یاسوج_ رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد گفت: کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیر مجاز از حساب بیشترین فراوانی جرایم سایبری استان را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عمران فر افزود: کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت غیر مجاز از حساب از طریق ارسال لینک‌های آلوده، قمار بازی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب به ترتیب بیشترین فراوانی جرایم سایبری در استان بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۰ میلیارد ریال مبالغ سرقت شده مالباختگان سایبری به حساب بانکی آنان برگردانده شد، از کشف ۷۴ درصدی جرایم فضای مجازی در ۷ ماهه گذشته خبر داد.

عمران فر تصریح کرد: با توجه به اطلاع رسانی‌ها، آموزش‌های همگانی و اقدامات آموزشی برای افزایش آگاهی شهروندان در راستای پیشگیری از وقوع جرایم، متأسفانه شاهد وقوع جرایمی هستیم که ناشی از سهل انگاری کاربران و توجه نکردن به هشدارهای پلیس فتا است.

رئیس پلیس فتا استان عنصر زمان را در بررسی و برخورد با کلاهبرداران اینترنتی با اهمیت دانست و گفت: شهروندان می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز در صورت مواجه با کلاهبرداری اینترنتی و یا برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی خود، موضوع را به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

وی از عموم مردم خواست هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش ارتباطات مردمی اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 5936466

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