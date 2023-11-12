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کد مطلب 5936528
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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۵

بایدن دوباره مسیر راه رفتنش را فراموش کرد

بایدن دوباره مسیر راه رفتنش را فراموش کرد

جو بایدن پس از ادای احترام در مراسم یادبود کهنه سربازان آمریکایی ، مسیر خارج شدن خود را فراموش می‌کند.

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