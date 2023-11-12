دریافت 4 MB کد مطلب 5936528 https://mehrnews.com/x33txF ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۵ کد مطلب 5936528 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۵ بایدن دوباره مسیر راه رفتنش را فراموش کرد جو بایدن پس از ادای احترام در مراسم یادبود کهنه سربازان آمریکایی ، مسیر خارج شدن خود را فراموش میکند. کپی شد مطالب مرتبط هشدار به آمریکا درباره تداوم حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه ترامپ: جنگ غزه باید ادامه پیدا کند! جنگ غزه؛ محصول ساختار نظام بینالملل آمریکا به دنبال یک آتش بس آبرومندانه برای صهیونیستهاست برچسبها جو بایدن بایدن جوبایدن ایالات متحده امریکا
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