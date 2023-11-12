۳۴درصد جمعیت بالای ۱۸ سال گلستان مبتلا به پرفشاری خون هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گلفیروزی صبح یکشنبه در جمع کارکنان مرکز بهداشت گرگان از آغاز پویش ملی سلامت در استان گلستان با شعار «آگاهی زودتر، مراقبت مؤثرتر» از ۲۰ آبان تا ۱۵ دی، با هدف غربالگری دیابت و پرفشاری خون برای ارتقای برنامه سلامت خانواده خبر داد و اظهار کرد: در ایران سهم مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر واگیر از کل علل مرگ بیش از ۸۲ درصد است و سالانه ۳۰۰ هزار نفر به دلیل بیماریهای قلبی و عروقی میمیرند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه ۳۲ درصد افراد بالای ۱۸ سال کشور فشارخون بالا دارند و ۶۰ درصد نیز از فشارخون خود بی خبر هستند، گفت: ۳۰ هزار مرگ در سال به دلیل دیابت در کشور اتفاق میافتد که موارد مهمی است.
وی افزود: در استان گلستان ۳۴.۰۶ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال مبتلا به پرفشاری خون و ۱۳.۲ درصد افراد بالای ۲۵ سال مبتلا به دیابت هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: میزان آگاهی از دیابت در استان ۷۳.۳ درصد برآورد میشود، به عبارت دیگر سه چهارم بیماران از ابتلا به دیابت مطلع هستند. پوشش درمان ۶۳.۱ درصد و درمان مؤثر ۲۹.۱ درصد گزارش شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه پرفشاری خون و دیابت از دسته بیماریهایی است که به سلامت آسیب میرسانند و سبب مرگ و میر و ناتوانیها میشود بنابراین شناسایی به موقع و درمان آنها بسیار اهمیت دارد.
گلفیروزی اضافه کرد: در پویش ملی سلامت افراد بالای ۱۸ سال و مادران باردار در هر سنی با اندازه گیری فشار خون و انجام رایگان آزمایش قند خون در تمامی مراکز ارائه دهنده خدمت در شهر و روستا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: هدف اصلی این پویش ملی افزایش سواد سلامت، افزایش مراجعه و اتصال گروههای هدف به برنامههای سلامت است که شاخص بهرهمندی جامعه افزایش یابد چراکه این امر سبب میشود مردم علاوه بر خدمات دیابت و پرفشاری خون از سایر خدمات هم بهرهمند شوند.
گلفیروزی بیان کرد: در گام اول این پویش هدف شناسایی بیماران مبتلا به دیابت و پر فشاری خون و تکمیل پرونده الکترونیک است و از ۱۵ دی ماه به بعد این افراد بر اساس دستورالعملهای کنترل فشارخون و دیابت توسط ارائه دهندگان خدمت پزشک و غیر پزشک در سطح مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاهها و خانههای بهداشت سراسر استان پیگیری و مراقبت میشوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در پایان افزود: تمامی خانههای بهداشت، پایگاههای پزشک خانواده و مراکز خدمات جامع سلامت و همچنین ایستگاههای سیار و مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی در این طرح مشارکت دارند.
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