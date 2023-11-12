نسل جوان و نوجوان را باید با کتاب آشنا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید منادی شامگاه شنبه در هفتاد و پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خوزستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه هفته کتاب جمهوری اسلامی قرار داریم که از ۲۳ آبان ماه آغاز می‌شود و یک سلسله برنامه‌ای در کل استان شاهد خواهیم بود. برنامه‌هایی با رویکرد آشنایی نسل جوان و رویدادهایی که از فعالیت‌هایی که در حوزه کتاب انجام می‌شود قدردانی صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان عنوان کرد: استان خوزستان امسال نیز مانند سال گذشته، یک نماینده در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب دارد؛ همچنین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نهاد کتابخانه‌های خوزستان برنامه‌های مختلف مردمی اجرا خواهند کرد.

وی گفت: امیدواریم برنامه‌های امسال باعث شود که ما بتوانیم مردم به ویژه نسل جوان و نوجوان را با کتاب آشنا کرده و برای موضوع کتاب و کتابخوانی که یکی از تأکیدات دینی و مقام معظم رهبری است جرقه‌، اهمیت و اهتمامی را ایجاد کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: تقریباً تمام دغدغه‌مندان و اهالی فرهنگ و هنر می‌دانند اگر ما مساله مطالعه را در درون خانواده‌ها و مدارس ببریم و بتوانیم به ویژه نسل کودک، نوجوان و جوان را از الان احیا و فرهنگ سازی کنیم، هفته کتاب یک پایگاه و ایستگاه برای انجام این کار است که ریشه حل بسیاری از معضلات و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌آید.