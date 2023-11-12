به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی یکی از رگهای مغز پاره یا مسدود شود سکته مغزی رخ میدهد. در سکته مغزی بخشی از مغز آسیب میبینید. مشکلات بعدی که پس از سکته مغزی برای فرد، به وجود می اید، براساس محل آسیب مغزی مشخص میشود. برخی از شایعترین مشکلاتی که افراد پس از سکته مغزی تجربه میکنند عبارتند از: مشکلات تعادل و حرکتی، مشکلات شناختی، درکی و گفتاری است. توانبخشی، شامل راهکارها و درمانهایی برای بهبود و یا کم کردن عوارض این مشکلات پس از سکته است. در این مقاله میخواهیم در این باره صحبت کنیم لطفاً با ما همراه باشید.
خدمات توانبخشی پس از سکته مغزی
گفتار درمانی: برای افرادی که در تکلم و بلع مشکل دارند.
فیزیوتراپی: به فرد کمک میکند تا مهارتهای حرکتی و تعادل خود را که ممکن است به دلیل سکته از دست داده باشد را بهبود ببخشد.
کار درمانی: تأثیر زیادی بر بهبود فعالیتهای روزانه مانند لباس پوشیدن، حمام کردن، خوردن، نوشیدن، خواندن، نوشتن و … دارد.
بهبودی پس از سکته مغزی یک فرآیند تدریجی است که برای هر فرد متفاوت است. در ادامه تأثیر زیاد هر کدام از این موارد بر بازیابی عملکرد افراد پس از سکته مغزی را به طور جداگانه برای شما آورده ایم. همچنین وب سایت هوش کالا لیستی از متخصصان باتجربه و با مدرک معتبر را جمع آوری کرده است که در صورت نیاز به خدمات توانبخشی میتوانید بر روی لینکهای مربوط به هر کدام از مراکز کلیک کنید. با ما همراه باشید تا با این رشتهها و متخصصان مربوطه آشنا شویم.
گفتار درمانی
در صورتی که فرد پس از سکته مغزی دچار مشکلات زبانی و بلع شود، شروع جلسات گفتار درمانی یک راه حل بسیار عالی برای یادگیری و بهبود مهارتهای از دست رفته است. انجام جلسات گفتار درمانی میتواند در شرایط مختلفی از جمله خانه، بیمارستان یا مراجعه به کلینیک انجام شود.
آسیب شناس گفتار و زبان به آموزش و تمرین فعالیتهای زیر میپردازد:
تکرار کلمات
خوندن و نوشتن
دنبال کردن دستورالعملها
ارائه آموزش مکالمه
شبیه سازی صدا
ارائه آموزش برای بالا بردن توانایی قورت دادن در فرد
در برقراری ارتباط با فردی که سکته کرده است توجه داشته باشید که اگرچه توانایی فرد در برقراری ارتباط تغییر کرده است ولی شما به رفتار با فرد به عنوان یک بزرگسال باهوش ادامه دهید.
دراولین جلسه فرد توسط آسیب شناس گفتار و زبان با تجربه ارزیابی میشود و در نهایت متناسب با شرایط فرد برنامه درمانی مناسب در نظر گرفته میشود. با کلیک بر روی مراکز گفتار درمانی کشور، لیستی از آسیب شناسان گفتار و زبان را در شهرهای مختلف مشاهده میکنید.
ممکن است توانایی حرف زدن فرد بعد از یک سکته مغزی خفیف با چند جلسه گفتار درمانی بهبود یابد. اما درصورت سکتههای شدید جلسات مداوم گفتاردرمانی برای آموزش و بهبود تکلم ضروری است.
فیزیوتراپی
در صورتی که فرد دچار مشکلات حرکتی شده است، شروع جلسات فیزیوتراپی بسیار کمک کننده است تا فرد بتواند استقلال خود در انجام کارها را به دست بیاورد. هنگام یادگیری مهارتهای حرکتی، ممکن است نیاز باشد از تجهیزات کمکی برای راه رفتن استفاده کنید.
انواع مشکلات حرکتی پس از سکته مغزی که با فیزیوتراپی درمان میشوند:
ضعف یا فلج در یک طرف
عدم تعادل
احساس سنگینی اندامها
بی حسی و احساس سوزن سوزن شدن
درد مفاصل
و …
بعد از سکته مغزی و بستری شدن در بیمارستان باید فرد بلافاصله توسط فیزیوتراپیست ارزیابی شود. شروع جلسات فیزیوتراپی در ابتدا برای جلوگیری از عوارض سکته مغزی است که ممکن است حرکات شما را با مشکل مواجه کند و در بازیابی تواناییهای از دست رفته است. در صورت نیاز به کلینیکهای فیزیوتراپی بر روی لینک مراکز فیزیوتراپی کشور کلیک کنید.
تعداد جلسات فیزیوتراپی مورد نیاز برای بازیابی عملکرد با توجه به شدت سکته و عوارض مرتبط با آن متفاوت است. برای برخی افراد بین ۸ تا ۱۲ هفته فیزیوتراپی کافی است. در حالی که برخی دیگر ممکن است به مدت ۶ ماه یا حتی بیشتر جلسات درمانی نیاز داشته باشند.
کار درمانی
مزایای کار درمانی برای سکته مغزی
انجام فعالیتهای روزمره: بعد از سکته مغزی ممکن است انجام کارهای روزانه از جمله نظافت، لباس پوشیدن، حمام کردن، بلند شدن از رختخواب و … برای فرد دشوار شود. کاردرمانگران استراتژیهایی را به بیماران سکته مغزی آموزش میدهند تا از خود مراقبت کنند و تا حد امکان بتوانند کارهای شخصی خود را انجام دهند.
ایجاد قدرت و استقامت: کاردرمانگر با ارائه تمرینات و فعالیتها مانند آشپزی یا شستن لباسها به فرد کمک میکند تا چابکی، استقامت و نیروی خود را بهبود ببخشد.
رفع مشکلات شناختی: ممکن است فرد پس از سکته مغزی دچار مشکلات شناختی مانند اختلال در حافظه و تمرکز شود که شروع جلسات کاردرمانی میتواند در بهبود آن بسیار مؤثر باشد.
سبک زندگی سالم: کاردرمان به فرد کمک میکند تا سبک زندگی خود را تغییر دهد و با تحرک بیشتر، سیگار کشیدن کمتر، حفظ سلامت روانی و … از بروز سکته دوم جلوگیری کند. چرا که احتمال بروز سکته در افرادی که به تازگی دچار سکته مغزی شده اند، بیشتر است.
و …
کار درمانگران فرد را ارزیابی میکنند و با شروع جلسات درمانی، منجر به بهبود فعالیتهای فرد و مشارکت در نقشها میشوند. کاردرمانگر همچنین عوارض بعد از سکته را به حداقل میرساند و به بیمار و اطرافیان او آموزشهای لازم را میدهد. در صورت نیاز به مراکز کاردرمانی بر روی لینک مراکز کار درمانی کشور کلیک کنید.
به صورت کلی میزان موفقیت آمیز بودن توانبخشی بعد از سکته مغزی به عوامل زیر بستگی دارد:
شدت سکته مغزی
داشتن انگیزه
حمایت خانواده و اطرافیان
شروع زود هنگام توانبخشی
انتخاب متخصصان با تجربه و با سطح علمی بالا
میزان سلامتی فرد قبل از سکته مغزی
و …
به صورت کلی شروع جلسات توانبخشی بعد از سکته مغزی ضروری است و تأثیر زیادی در بهبود عملکرد فرد دارد. اما بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی از این خدمات مدام از این مطب به آن مطب میروند. مجله توانبخشی و روانشناسی هوش کالا با معرفی فارغ التحصیلان رشته گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی و … پیدا کردن متخصصان مورد نیاز را بسیار آسان کرده است. این مجله توانبخشی همچنین با انتشار مقالات معتبر، به تعریف صحیح این اختلالات و نقش هر متخصص در بهبود آنها پرداخته است.
وب سایت هوش کالا همچنین با انتشار مقالات معتبر به تعریف اختلالات رایج پرداخته و متخصصان مربوطه برای درمان هر اختلال را به صورت جداگانه معرفی کرده است.
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