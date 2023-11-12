حذف روغن از تغذیه روزانه/ مصرف لبنیات به شدت کاهش یافت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: به تاکید کارشناسان علم تغذیه امروز صنعت اعم از تولیدکنندگان و نیز پزشکان تغذیه و نیز صنعت غذا در دنیا و نیز در ایران با مباحثی مانند آنچه شبیه علم است دست و پنجه نرم میکند.
شبهاتی مانند چرا شیر مصرف کنیم، حذف روغن از تغذیه روزانه، سوالاتی درباره کیفیت شیرهای تولیدی، ترویج مصرف لبنیات محلی و نیز عدم اطمینان به روغنهای تولید شده در صنعت غذایی موجب شد تا نشست دو روزه پویش کیفیت محصولات غذایی با عنوان «علم و شبه علم در محصولات غذایی» با حضور بیش از ۶۰ کارشناس طب سنتی، طب ایرانی، طب مدرن، نخبگان صنایع غذایی، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد و حوزههای تحقیقاتی صنعت غذای کشور به مدت ۲ روز در ساری برگزار شود.
محورهای این همایش شامل، بررسی از منظر جامعهشناسی و مردمشناسی، پذیرش و انتشار شبه علم و شایعه در جامعه، نگاه طب کهن و نوین به غذا و تغذیه و نگرانیهای جامعه در مورد اصالت، ایمنی و ارزش تغذیهای «محصولات لبنی و روغنها» در نظر گرفته شده بود که به مدت دو روز در نوبت صبح و عصر به چالش و بحث و گفت وگو سپری شد.
در این نشست همچنین فعالان حوزه خامخواری و گیاهخواری نیز به نمایندگی از این حوزه حضور داشتند و شبهات و شیوههای زندگی خود را بیان کردند.
ضرورت رجوع به علم و منابع معتبر علمی در بحث تغذیه
محمد یوسفپور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و فارغالتحصیل طب ایرانی در حاشیه این نشست در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طب ایرانی به غذا دو نگاه دارد که یکی به عنوان دارو و دیگری به عنوان تغذیه و ضرورت وجود مواد در بدن است، با اشاره به برخی شبهات درباره چرایی مصرف شیر توسط انسان مدرن اظهار کرد: در طب ایرانی از انواع شیرهای حیوانات نامبرده میشود اما متناسبترین شیر، شیر گاو است اما اینکه این شیر پاستوریزه همان شیر است یا خیر و اینکه آیا همه افراد و اشخاص میتوانند از آن استفاده کنند را باید به علم مراجعه کرد.
محمد آزادبخت استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران و رئیس بنیاد نخبگان مازندران نیز با بیان اینکه از این پویش استقبال میکنیم و همگان را نیز به آن دعوت میکنم، اظهار کرد: در طب سنتی ۹۵۰ مرجع و در طب ایرانی ۲۵۰ منبع به حوزه غذا و دارو اختصاص دارد که میتواند منبع و محل رجوع باشند و نباید اظهارنظرهای بدون منبع در حوزه تغذیه و غذا را وارد زندگی انسانها کرد.
تکنولوژی در صنعت تغذیه ارزشمند است
شهیدی استاد دانشگاه و متخصص علوم غذایی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر معتقد است فرآوری به معنای بد کردن نیست، تکنولوژی ارزشمند است و باید به آن به دید احترام نگریست.
به گفته وی بیشتر نگرشهای مختلف در حوزه غذا، اقتصادی است و موجب میشود افراد جامعه خود را از یک فرآورده غذایی محروم کنند این رو که نمیتوان نتیجهگیریهای فردی را به کل جامعه تعمیم داد و تکنولوژی را ناصحیح دانست.
مهرنوش راسخیان فعال حوزه کودک نیز معتقد است شیر غذای کاملی است، در دسترس همگان است و از این و نباید به جای کودکان تصمیم گرفت و آنها را از کاملترین غذا محروم کرد. امروز در مناطق محروم مساله تغذیه با شیر یک مساله حیاتی است و چون غذای کاملی جز شیر در دسترس نیست نباید آن را از سبد خانوادهها حذف کرد.
زهرا عبدالهی متخصص تغذیه و مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نیز که به مهمان این نشست حضور داشت، در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک تغذیه سالم دارای تنوع و تعادل است. شیر یک منبع قابل دسترس و سرشار از کلسیم است. در دوره جنینی و ۵ سال نخست زندگی و نیز سن بلوغ حداکثر رشد قدی را موجب میشود.
وی افزود: امروز کاهش تراکم استخوان در کشور به زیر ۳۰ سال رسیده است و این به دلیل این است که مصرف لبنیات در کشور به شدت کاهش یافته است. برخی موانع نیز بر سر راه مصرف شیر وجود دارد. در برخی اوقات شایعات به این صنعت صدمه زده است. گروههای دارای حساسیت به عدم تحمل لاکتوز میتوانند جایگزین شیر را مورد استفاده قرار دهند اما در علم نوین شیر و لبنیات بهترین نوع تغذیه است.
صالحیفر معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در سخنانی با بیان اینکه علوم پزشکی علمی پویاست و پایه برخی پروژههای تحقیقاتی نیز همین شبهات و نیازهای جدید است، گفت: توصیه میکنیم بر روی مسألهای نباید اصرار کرد بلکه آن را به تحقیقات و پژوهشها سپرد و از نتایج تحقیقات نتیجهگیری کرد.
