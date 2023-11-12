سهمیه مربیان در کنکور دکتری ۱۴۰۳ تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از ۱۷ آبان آغاز شده است و این فرصت تا سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ادامه دارد.

هر داوطلب براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته امتحانی ثبت‌نام و در آزمون مربوط شرکت‌ کند.

داوطلبان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون به شرح ذیل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.

شرایط متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان در راهنمای ثبت نام اعلام شده است.

براساس قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹.۰۱.۲۹ مجلس شورای اسلامی» ۱۰ درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) در هرکدرشته محل برای مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، به شرط کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هرکدرشته محل، اختصاص می یابد. حدنصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ می شود.

متقاضی مربی در صورتی می تواند ادامه تحصیل دهد، که دانشگاه محل خدمت وی موافقت کند. موافقت دانشگاه محل خدمت باید قبل از ثبت نام در آزمون اعلام شود.

متقاضیان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مربی (مازاد بر ظرفیت) در تمامی دوره های روزانه و غیرروزانه ملزم به پرداخت شهریه هستند و پرداخت این شهریه در صورت نیاز دانشگاه محل خدمت به تخصص ایشان با رعایت آیین نامه های داخلی و امکان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصیلی، حداکثر به مدت چهار و نیمسال براساس مصوبه هیأت امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غیر اینصورت برعهده خود مربی است.

مربیان پیمانی می توانند با موافقت دانشگاه محل خدمت و استفاده از ظرفیت عادی همانند سایر متقاضیان در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شوند، این متقاضیان همانند متقاضیان ملزم به پرداخت شهریه در دوره های غیرروزانه هستند.

مربیان رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی که در ظرفیت عادی دوره های غیرروزانه (شهریه پرداز) پذیرفته شوند، همانند سایر متقاضیان ملزم به پرداخت شهریه هستند.

اعطای ماموریت آموزشی مربیان براساس بخشنامه شماره ۱۵/۱۶۵۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۷.۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود.

آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳ در جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و داوطلبان لازم است از سه‌شنبه اول اسفند تا پنجشنبه سوم اسفند ۱۴۰۲ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.