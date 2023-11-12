آغاز برداشت زعفران در زمین های کشاورزی شهرستان زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهرکی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود از این سطح حدود ۳۰ کیلوگرم زعفران برداشت شود گفت: امسال با توجه به سازگاری این محصول با اقلیم سیستان و بلوچستان با ترغیب کشاورزان شاهد افزایش قابل توجه‌ای در سطح زیرکشت این محصول در منطقه هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان گفت: این گیاه یکی از اقتصادی‌ترین محصولات کشاورزی در ایران محسوب می‌شود که نیاز کمی به آب دارد و در برابر خشکی مقاوم است.

وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، دوره‌های آموزشی و ترویجی از قبیل شناخت پیاز مناسب منطقه، نحوه آماده سازی مناسب زمین، نحوه صحیح کاشت پیاز در هر نوع خاک، چگونگی هرس علف‌های هرز، مراحل و چگونگی آبیاری، کودهای مناسب، برداشت مناسب و مراحل و نوع تمیز کردن و خشک کردن زعفران برای دستیابی به افزایش عملکرد در دست اجراست.

شهرکی خاطرنشان کرد: گیاه زعفران در مناطق نیمه گرمسیری در نقاطی که دارای زمستان‌های ملایم و تابستان‌های گرم و خشک است به خوبی رشد می‌کند.