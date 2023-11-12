به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمی شامگاه شنبه ۲۰ آبان در دهمین جلسه شورای مسکن استان در سال جاری گفت: در استان با اهتمام مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط، اقدامات خوبی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام شده اما تلاش بیشتر برای تکمیل و بهرهبرداری از این طرح در استان با تعیین تکلیف آماده سازی توسط فرمانداران برای شهرداریها و بنیاد مسکن ضروری است.
وی گفت: جریان نهضت ملی مسکن فرصتی برای خانه دار شدن کسانی است که نمیتوانند به هر دلیلی صاحبخانه شوند از این رو تمام دستگاهها باید به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ضعف عملکرد بانکهای استان در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن پذیرفتنی نیست بنابراین باید عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی در ارائه تسهیلاتِ این طرح به تفکیک شهرستانها ارزیابی شود، افزود: لازم است با استفاده از روشهای مختلف، جریان مسکنسازی در استان رونق پیدا کند.
کرمی افزود: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفاند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه همه بانکهای خصوصی و دولتی باید بر اساس سهم خود در سیاستهای کشور و دولت در حوزه مسکن نقشآفرینی کنند، افزود: گزارش نحوه عملکرد و پیشرفت بانکها در این طرح ماهیانه در شورای مسکن ارائه شود و ما نیز به عنوان نماینده دولت مکلف هستیم آن را به رئیس جمهور اعلام کنیم.
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