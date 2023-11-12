مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن نهم آذرماه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و تبیین برنامههای مرحله نهایی این دوره از مسابقات صبح امروز ۲۱ آبان ماه در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
حجت الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: سازمان اوقاف فعالیتهای قرآنی همواره مورد افتخار بوده که اگر بخواهیم فعالیتها را تیتر کنیم علاوه بر بحث موقوفات و اماکن مذهبی که از مأموریتهای سازمان است خادمی عرصه قرآن هم همواره جز وظایف تلقی شده هم در بقاع شاهد انجام فعالیت قرآنی هستیم.
وی با اعلام اینکه محافل قرآنی که امروز قویترین محافل قرآنی با حضور اساتید داخل و خارج کشور در امامزادهها برگزار میشود، بیان کرد: استقبال مردم رونق خاصی به جلسات داده و کرسیهای قرائت قرآن به صورت ثابت در بقاع برگزار میشود. آموزش قرائت و حفظ قرآن از محورهای فعالیت در امامزادگان است و با توجه به ظرفیت و تفاهم نامهها این کار رونق گرفته است.
حجت الاسلام عادل افزود: جلسات تخصصی تفسیر هم در طول سال و هم به صورت ویژه با همکاری ستاد تفسیر حوزه علمیه قم در ایام ماه رمضان برگزار میشود. در زمینه اعزام مبلغ کارگاه تفسیر قرآن به صورت ویژه فعالیت میکند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به چاپ مصحف شریف اظهار داشت: در سال جاری ۲۱ هزار جلد مصحف شریف چاپ و به مساجد و غیره اهدا شده و دو ترجمه در حال چاپ داریم که ترجمه دکتر توحیدی و برازش توجه پژوهشگران بوده است که با پشتیبانی سازمان انجام میشود.
وی با اعلام اینکه ۵۰۰ دارالقرآن در کشور وقف شده اند، اضافه کرد: موقوفات قرآنی نیز بخش قابل توجهی است علی رغم اینکه در نظر داریم از چاپ قرآن تا جلسات و مسابقات و دارالقرآن توسعه پیدا کند.
عادل گفت: در مرحله کشوری در سالهای قبل با توجه به اینکه تعدادی باید به کشوری راه مییافتند چون تعداد شرکت کنندگان زیاد بود و هم سطحها تفاوت زیاد داشت کیفیت مسابقات مورد نقد بود. تدبیری اندیشیده شده و در مقدمه کشوری شرکت کنندگان یک بار دیگر با یکدیگر به رقابت میپردازند و برگزیدگان در مرحله کشوری که افتتاحیه ۹ آذر در بجنورد برگزار میشود. برگزاری مسابقات در سایر استانها این است که استانها در عرصه قرآن فعال شوند
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: در قسمت نغمات دینی مسابقات از ۹ تا ۱۳ آذر برگزار میشود. در رشته دعا ۱۵ نفر برگزیده شده اند. در رشته اذان ۱۴ نفر و مدیحه ۱۶ گروه رقابت میکنند. در بخش آوایی برادران قرآن ۲۳ ترتیل و حفاظ اجزای قرآن ۱۶ نفر خواهند بود. همچنین خواهران دعاخوان ۱۷ نفر، در رشته مدیحه سرایی ۹ گروه و قرائت ۱۸ و ترتیل ۲۱ و حفظ کل ۲۰ و ۲۰ جز ۱۷ نفر راه یافتند.
وی در پایان با اشاره به هدف مسابقات قرآنی تاکید کرد: هدف از مسابقات برای انس مردم و خانوادهها با قرآن و عمل به آیات و دستورات الهی است در شرایطی که شاهدیم در برخی نقاط دنیا به قرآن اهانت میشود باید برنامههای قرآنی را با اتکای بیشتری برگزار کنیم.
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