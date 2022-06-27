ثبت نام ۲۴ هزار نفر در بخش آوایی مسابقات سراسری قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام برای حضور در چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش آوایی شامل رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جز، حفظ ۱۰ جز، حفظ پنج جز، اذان، مدیحه‌سرایی و دعاخوانی پایان یافت.



آمار ثبت‌نام در رشته‌های مختلف از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام شد، بر همین اساس در این دوره از مسابقات و در بخش آوایی ۲۴۰۲۷ نفر ثبت نام کرده‌اند.



براساس آماری که از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام شده است رشته ترتیل با ثبت نام ۵۸۸۳ نفر بیشترین استقبال را در بین تمامی رشته‌های بخش آوایی به خود اختصاص داده است. همچنین رشته اذان با ثبت‌نام از ۱۵۸۰ نفر کمترین استقبال را در بین این رشته‌ها داشته است.



در این دوره از مسابقات در رشته قرائت تحقیق ۲۵۱۹ نفر ثبت‌‎نام کرده‌اند، همچنین در رشته‌های ترتیل ۵۸۸۳ نفر، حفظ کل قرآن کریم ۱۷۱۰ نفر، حفظ ۲۰ جز ۲۰۳۴ نفر، حفظ ۱۰ جز ۳۵۳۲ نفر، حفظ پنج جز ۴۴۳۸ نفر، رشته اذان ۱۵۸۰ نفر و رشته دعاخوانی نیز ۲۲۶۳ نفر ثبت نام کرده‌اند.



همچنین در رشته مدیحه‌سرایی و همخوانی قرآن کریم نیز ۶۸ گروه برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند. در مجموع نیز ۲۴۰۲۷ نفر رشته در بخش آوایی این دوره از مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند.



براساس آئین‌نامه چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم هر کدام از شرکت‌کنندگان در بخش انفرادی اجازه حضور در یک رشته گروهی را نیز خواهند داشت.



ثبت‌نام برای حضور در بخش معارفی (تفسیر عمومی قرآن کریم، ترجمه نهج‌البلاغه و ترجمه صحیفه سجادیه تا روز دهم تیر ادامه خواهد داشت، با توجه به اینکه متقاضیان ثبت‌نام همزمان می‌توانند در یک رشته بخش آوایی و یک رشته معارفی ثبت‌نام کنند، پیش‌بینی می‌شود تا روز دهم تیر و اعلام آمار نهایی ثبت‌نام در تمامی رشته‌ها شاهد رقمی بیش از دو برابر رقم فعلی باشیم.



همچنین، چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم امسال در سه بخش آوایی (حفظ و قرائت)، نغماتی (اذان، دعاخوانی و مدیحه‌سرایی) و معارفی (تفسیر و ترجمه) برگزار می‌شود و مرحله کشوری هر کدام از این بخش‌ها به میزبانی یکی از استان‌های کشور برگزار خواهد شد.