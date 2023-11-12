۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۰

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان اعلام کرد؛

پیش بینی ۲۱ هزار فرصت شغلی مددجویان هرمزگانی

بندرعباس - مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: تا پایان سال جاری بیش از ۲۱ هزار فرصت شغلی برای افراد تحت حمایت کمیته امداد و نیازمند در استان هرمزگان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید باسره، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اهداف کمیته امداد اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به خانواده های مددجو و نیازمندان است که به دلیل نداشتن سرمایه نمی توانند ایجاد شغل کنند.

باسره با اشاره به بیان اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان کمیته امداد و خودکفایی آنان یک اولویت اساسی است، افزود: تا پایان سال جاری بیش از ۲۱ هزار فرصت شغلی برای افراد تحت حمایت کمیته امداد و نیازمند در استان هرمزگان پیش بینی شده است و این فرصت‌های شغلی در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، پرورش طیور، کارگاهای صعنتی و سایر کسب و کارها خرد است.

این مقام مسئول تصریح کرد: برای تحقق این امر این نهاد، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار منابع امدادی و بانک های عامل در قالب تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به مددجویان و نیازمندان در سال ۱۴۰۲ اختصاص داده شده است.

کد مطلب 5936688

