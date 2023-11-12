  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

۱۶۵ کیلوگرم مواد مخدر در مشهد کشف شد/ دستگیری ۲ قاچاقچی

۱۶۵ کیلوگرم مواد مخدر در مشهد کشف شد/ دستگیری ۲ قاچاقچی

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: ۱۶۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در مشهد کشف و در این عملیات ۲ قاچاقچی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدکاظم تقوی اظهار کرد: ماموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان خراسان رضوی در اقدام اطلاعاتی، محموله مواد مخدر را که به مشهد قاچاق شده بود، ردزنی کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در این عملیات غافلگیرانه وانت «پیکاپ» حامل مواد مخدر را در حوالی مشهد توقیف کردند و در بازرسی از این خودرو ۱۶۵ کیلوگرم تریاک کشف شد.

وی بیان کرد: در این عملیات ۲ متهم دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 5936707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها