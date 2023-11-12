۱۶۵ کیلوگرم مواد مخدر در مشهد کشف شد/ دستگیری ۲ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدکاظم تقوی اظهار کرد: ماموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان خراسان رضوی در اقدام اطلاعاتی، محموله مواد مخدر را که به مشهد قاچاق شده بود، ردزنی کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان در این عملیات غافلگیرانه وانت «پیکاپ» حامل مواد مخدر را در حوالی مشهد توقیف کردند و در بازرسی از این خودرو ۱۶۵ کیلوگرم تریاک کشف شد.

وی بیان کرد: در این عملیات ۲ متهم دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.