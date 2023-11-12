نصب ۱۸ پایه روشنایی در تقاطع غیرهمسطح کمربندی بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فدوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش و پیگیری معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی در ۲ کیلومتر از تقاطع غیرهمسطح غدیر کمربندی شرقی بیرجند ۱۸ پایه روشنایی نصب و اجرا شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: در این اقدام با استفاده از پروژکتورهای فوق کم مصرف(LED SMD) و با کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق، ایمنی تردد شبانه مسیر مورد نظر ارتقا می‌یابد.

فدوی یادآور شد: از دیگر موارد امور راهداری که در افزایش ایمنی نقش مهمی داشته و از ابتدای امسال توسط راهداران صورت گرفته خط کشی دو هزار و ۳۹۶ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و روستایی است.

معاون راهداری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: ۶ هزار و ۳۰۰ عدد تابلو و علائم ایمنی به همراه ۶۹۰ متر مربع تابلوهای اطلاعاتی تعمیر و نصب شدند.

فدوی افزود: امیدواریم این اقدامات زمینه کاهش تصادفات در استان را فراهم آورد.