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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

در راستای افزایش ایمنی تردد شبانه صورت گرفت؛

نصب ۱۸ پایه روشنایی در تقاطع غیرهمسطح کمربندی بیرجند

نصب ۱۸ پایه روشنایی در تقاطع غیرهمسطح کمربندی بیرجند

بیرجند-معاون راهداری خراسان جنوبی اظهار کرد: با نصب ۱۸ پایه روشنایی در تقاطع غیر همسطح غدیر کمربندی شرق بیرجند افزایش ایمنی تردد شبانه را بدنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فدوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش و پیگیری معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی در ۲ کیلومتر از تقاطع غیرهمسطح غدیر کمربندی شرقی بیرجند ۱۸ پایه روشنایی نصب و اجرا شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: در این اقدام با استفاده از پروژکتورهای فوق کم مصرف(LED SMD) و با کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق، ایمنی تردد شبانه مسیر مورد نظر ارتقا می‌یابد.

فدوی یادآور شد: از دیگر موارد امور راهداری که در افزایش ایمنی نقش مهمی داشته و از ابتدای امسال توسط راهداران صورت گرفته خط کشی دو هزار و ۳۹۶ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و روستایی است.

معاون راهداری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: ۶ هزار و ۳۰۰ عدد تابلو و علائم ایمنی به همراه ۶۹۰ متر مربع تابلوهای اطلاعاتی تعمیر و نصب شدند.

فدوی افزود: امیدواریم این اقدامات زمینه کاهش تصادفات در استان را فراهم آورد.

کد مطلب 5936714

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