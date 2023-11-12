دستگیری سارق کابل برق نظرآباد

سرهنگ فرج‌الله اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل‌های برق در محدوده شهر نظرآباد، بلافاصله از سوی پلیس این شهرستان، موضوع پیگیری و تحقیقات لازم برای شناسایی سارق یا سارقان احتمالی آغاز شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این فرماندهی، با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی هدفمند، سرانجام موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای در این زمینه شدند.

وی با اشاره به هماهنگی مأموران با دستگاه قضائی و دستگیری سارق در یک عملیات موفق پلیسی، خاطرنشان کرد: از مخفیگاه سارق بیش از ۵۰ متر کابل برق کشف و این متهم در تحقیقات تکمیلی به ۶ فقره سرقت کابل برق معترف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در پایان با تأکید بر رعایت هشدارهای پلیسی و تعامل روز افزون شهروندان با پلیس، به منظور پیشگیری از وقوع چنین سرقت‌هایی در سطح جامعه، افزود: متهم دستگیر شده دراین عملیات، پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.