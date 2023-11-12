  1. استانها
  2. البرز
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

فرمانده انتظامی نظرآباد خبر داد؛

دستگیری سارق کابل برق نظرآباد

دستگیری سارق کابل برق نظرآباد

نظرآباد- فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از دستگیری سارق کابل‌های برق و کشف ۶ فقره سرقت با تلاش مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ فرج‌الله اسداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل‌های برق در محدوده شهر نظرآباد، بلافاصله از سوی پلیس این شهرستان، موضوع پیگیری و تحقیقات لازم برای شناسایی سارق یا سارقان احتمالی آغاز شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این فرماندهی، با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی هدفمند، سرانجام موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای در این زمینه شدند.

وی با اشاره به هماهنگی مأموران با دستگاه قضائی و دستگیری سارق در یک عملیات موفق پلیسی، خاطرنشان کرد: از مخفیگاه سارق بیش از ۵۰ متر کابل برق کشف و این متهم در تحقیقات تکمیلی به ۶ فقره سرقت کابل برق معترف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در پایان با تأکید بر رعایت هشدارهای پلیسی و تعامل روز افزون شهروندان با پلیس، به منظور پیشگیری از وقوع چنین سرقت‌هایی در سطح جامعه، افزود: متهم دستگیر شده دراین عملیات، پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5936748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها