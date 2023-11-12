به گزارش خبرنگار مهر، حسین حبیبی صبح یکشنبه در جلسه بررسی نحوه تخصیص اعتبار پروژه‌های اولویت دار اسلامشهر اظهار کرد: تکمیل بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی و متروی اسلامشهر از جمله پروژه‌های اساسی شهرستان به شمار می‌روند که تسریع در پرداخت اعتبارات مربوط به آنها مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه حفاری متروی اسلامشهر بزودی به پایان می‌رسد و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی نیز با ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار خریداری شده گفت: بهره مندی مردم اسلامشهر از این دو پروژه فاخر در سال آینده مستلزم نگاه ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تخصیص و پرداخت اعتبارات مربوط به این دو پروژه است.

فرماندار اسلامشهر با اشاره به اینکه آخرین وضعیت پروژه‌های ورزشی، بهداشتی، آموزشی، آبرسانی، و… نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پرداخت اعتبارات طرح‌هایی همچون تکمیل مخزن پنج هزار متر مکعبی واوان، تکمیل مجموعه ورزشی چهاردانگه، احداث مرکز بهداشت گلشهر، تکمیل ایستگاه پمپاژ آب sp۱ کانال محمدیه و توسعه شبکه برق اسلامشهر تسریع ایجاد کند.

وی خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف ساختمان نیمه کاره فنی و حرفه ای چهاردانگه و بررسی امکان واگذاری آن به آموزش و پرورش برای احداث هنرستان، رفع موانع مربوط به واگذاری ورزشگاه ۷ هزار نفری به بخش خصوصی در شورای فنی، پیگیری تکمیل ساختمان در دست احداث دانشگاه پیام نور، تأمین اعتبار بازنگری و اجرای طرح‌های هادی روستایی و تکمیل چارت سازمان ادارات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اداری شهرستان از جمله مواردی مهم است.