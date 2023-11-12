۵۹ هزار سیگار قاچاق از یک واحد صنفی در شاهرود کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی شائینی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهرود نیروی انتظامی به یک واحد صنفی در این شهر مشکوک شدند، ابراز داشت: نیروی انتظامی همراه با اکیپ ویژه و دستور قضائی از این واحد صنفی بازدید کردند.

وی ضمن بیان اینکه طی بازرسی از این واحد صنفی ۵۹ هزار و ۵۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق کشف شد، افزود: در پی شناسایی این محموله مسئولان این واحد صنفی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه طبق نظر کارشناسان ارزش این کشفیات را ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، ابراز داشت: واحد صنفی نیز پلمب شده است.

شائینی در ادامه اضافه کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی مورد تاکید منویات رهبر معظم انقلاب پلیس مبارزه با قاچاق کالا تمام توان خود را با سودجویان، قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی به کار بسته است.

وی افزود: از مردم درخواست داریم در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه مورد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.