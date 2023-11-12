به گزارش خبرگزاری مهر، سردبیر پایگاه نقد داستان از برگزاری «دوره آموزش داستان‌نویسی» برای اعضای برتر و مستعد پایگاه نقد داستان همزمان با سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

سامانی گفت: با رصد دقیق حدود چهار هزار و پانصد کاربر عضو پایگاه نقد داستان، کاربران مستعدی که حائز امتیاز بالایی از منتقدان این پایگاه شده بودند شناسایی و برای شرکت در این دوره دعوت شدند.

وی با اشاره به اینکه «دوره آموزش داستان نویسی» به صورت مجازی برگزار می‌شود گفت: این دوره آموزشی از پنجشنبه (۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲) با تدریس محمداسماعیل حاجی علیان در ۱۲ جلسه همزمان با سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار می‌کند. شرکت‌کنندگان این دوره آموزشی، به صورت حضوری در دوره پیشرفته «آل جلال» حضور خواهند داشت و داستان‌های برتر این دوره بعد از نقد و بررسی و همچنین بازنویسی در قالب مجموعه داستان به چاپ می‌رسند.

پایگاه نقد داستان به آدرس naghdedastan.ir اولین پایگاه تخصصی نقد داستان است و هم اکنون با بیش از ۴۵۰۰ عضو در حال فعالیت است؛ علاقه‌مندان به نگارش داستان کوتاه با عضویت در این پایگاه می‌توانند بدون محدودیت و به صورت رایگان، داستان‌های خود را ارسال کنند تا از سوی استادان و منتقدان این پایگاه مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.