عاملان صید ماهی با موتور برق دستگیر شدند/ کشف ۱۷۴ قطعه ماهی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام جاودان خرد افزود: یگان حفاظت محیط زیست استان از صبح روز جمعه، پایش منطقه حفاظت شده دنای شرقی و دنای غربی را در دستور کار خود قرار دادند که موفق شدند ۶ نفر متخلف را اعمال قانون کنند.

وی ابراز داشت: فرماندهی یگان حفاظت با همکاری محیط بانان دنا، با رصد و پایش دنای شرقی ۲ گروه متخلف را به همراه ۲ قبضه اسلحه ساچمه زنی مجاز و غیر مجاز دستگیر کردند.

جاودان خرد به ادامه عملیات در دنای غربی اشاره کرد و افزود: یگان حفاظت پارک ملی و منطقه حفاظت شده دنا ضمن پایش مستمر منطقه موفق می‌شوند ۲ گروه متخلف را در حالی دستگیر نمایند که از آنان لاشه ۲ قطعه کبک به همراه ۲ قبضه سلاح ساچمه زنی غیر مجاز کشف و ضبط شد.

وی به پایش رودخانه‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: محیط بانان دنا در ضلع شمالی پارک حین پایش رودخانه متوجه یک گروه متخلف می‌شوند که با استفاده از یک دستگاه موتور برق اقدام به صید غیر مجاز ماهی می‌کنند.

وی گفت: مطابق با قانون، استفاده از موتور برق به دلیل آسیب‌های جبران ناپذیری که به دیگر زیستمندان وارد می‌کند ممنوع بوده و از طرفی صید بدون پروانه نیز مستوجب مجازات است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: مأمورین در حالی این گروه را دستگیر می‌کنند که با استفاده از موتور برق ۱۷۴ قطعه ماهی صید کرده بودند.