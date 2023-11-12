خسارت سیل به ۱۲۹ واحد مسکونی روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی با بیان اینکه سیل شرق گلستان تاکنون به ۱۲۹ واحد مسکونی روستایی خسارت وارد کرده است، اظهار کرد: ۱۵ تیم از کارشناسان خبره بنیاد مسکن استان مشغول ارزیابی خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی و تأسیسات روبنایی روستاها هستند.

وی افزود: با توجه به فرسوده بودن برخی از واحدهای مسکونی و ماندگاری سیلاب در برخی از روستاها و واحدهای مسکونی، امکان افزایش این خسارت‌ها وجود دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: از ۱۲۹ واحد مسکونی خسارت دیده، ۶۰ واحد نیازمند احداث مجدد و ۶۹ واحد نیازمند انجام تعمیرات است و به معیشت (لوازم منزل) ۲۱۹ خانوار هم خسارت وارد شده است.

وی یادآور شد: به دستور استاندار و با رمز یا زینب (س)، کار بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده آغاز شد.

حسینی اظهار کرد: اکنون در مرحله نخست مبلغ ۱۲ میلیارد تومان اعتبار از منابع در اختیار بنیاد به بازسازی واحدهای مسکونی تخصیص و به بانک‌ها ابلاغ شد که با هماهنگی‌های صورت گرفته، هزینه پروانه ساخت این واحدها هم رایگان است.