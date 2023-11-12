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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

با هدف تقدیر از پژوهشگران و مخترعین نیروهای مسلح؛

جشنواره امام علی (ع) ویژه نیروهای مسلح خراسان جنوبی برگزار می شود

جشنواره امام علی (ع) ویژه نیروهای مسلح خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند- مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا (ع) گفت: هشتمین جشنواره امام علی (ع) با هدف تقدیر از پژوهشگران و مخترعین نیروهای مسلح همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ایمانی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: به همت سازمان علمی، پژوهشی و فناوری و معاونت دانش و پژوهش سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی از برگزاری اولین نشست تخصصی هفته پژوهش با محوریت برگزاری هشتمین نمایشگاه و جشنواره امام علی (علیه السلام) ویژه نیروهای مسلح استان خبر داد.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا (ع) بیان کرد: همکاری و هم افزایی نیروهای مسلح استان با مراکز علمی برای هر چه بهتر برگزارشدن این جشنواره مهم است.

ایمانی با اشاره به تقدیر از پژوهشگران و مخترعین برتر در کلیه رده های نیروهای مسلح خراسان جنوبی، افزود: تقدیر از طرح های برتر پژوهشی و فناورانه، استفاده از ظرفیت نخبگان و معرفی آنها در جشنواره امام علی (علیه السلام) را ضروری دانست.

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا (ع) با بیان اینکه دبیرهشتمین جشنواره امام علی (ع) قرارگاه دانش و پژوهش سپاه خراسان جنوبی است، گفت: هفته پژوهش ۱۱ الی ۱۸ آذر ماه سال جاری است که این جشنواره در بیرجند ۱۴ آذرماه برگزار خواهد شد.

ایمانی ضمن توجه نیروهای مسلح استان به برگزاری راهیان پیشرفت افزود: لازم است قبل از برگزاری جشنواره امام علی (علیه السلام) یک دوره اردوی راهیان پیشرفت ویژه نیروهای مسلح استان برگزارشود.

کد مطلب 5936843

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