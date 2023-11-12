آیت الله جزایری از حوزه تهران نامزد انتخابات خبرگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله افرازه شهاوند پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسات ستاد انتخابات خوزستان با بیان اینکه فرآیند انتخابات از ابتدا تا امروز آرام و روان بوده است، تصریح کرد: این فرآیند مرحله به مرحله و بدون حاشیه در حال پیش رفتن است. بر اساس قانون جدید بسیاری از مسائل روان، تسهیل و زمان بر شده است البته زمان بر به معنای زمان موسعی که به روان بودن و دقت بیشتر در انتخابات کمک میکند.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین مراحل انتخابات که بررسی صلاحیتها بود که پشت سر گذاشته شد. طبیعی است در هر دورهای بررسی صلاحیتها معترضانی داشته باشد زیرا افرادی هستند که ممکن است صلاحیت آنها در هیأت اجرایی تأیید نشود لذا این اعتراض طبیعی است و مرحلهای نبوده که کاندیدایی بگوید راضی نبودهام یا اینکه راضی هستم.
رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت: اصل موضوع این است که کلیت فرآیند درست انجام شود و خداروشکر این روند خوب پیش میرود. ان شاء لله در ادامه راه با استفاده از تجربیات گذشته بتوانیم حتی اگر نارسایی کوچکی هم بوده برطرف کنیم.
وی با اشاره به خارج شدن کار از هیأتهای اجرایی گفت: از امروز به بعد در حوزه بررسی صلاحیتها کار خاصی نداریم و کاری که از امروز به بعد باید انجام شود این است که فرمانداران به ساماندهی و جانمایی شعب رأی گیری رسیدگی کنند، اگر نیاز است شعبی تجمیع یا اضافه شود این کار صورت بگیرد. همچنین شعبی که آرا بالا دارند به دو شعبه تبدیل شوند تا مردم راحت رأی دهند و معطل نشوند.
رئیس ستاد انتخابات خوزستان اظهار کرد: برخی مسئولان شعب چندین دوره در یک شعبه مسئول هستند و حتی بعضیها کار را با روش خود پیش میبرند لذا این افراد باید جابجا شوند؛ مسئولان مناطق نیز باید مشخص شوند و در هر شهرستانی حتماً یک نفر جایگزین داشته باشند که اگر اتفاقی رخ داد کار روی زمین نماند و سریع جایگزینی انجام شود.
شهاوند در خصوص زیر ساخت فنی بیان کرد: برای بخشداریهایی که فیبر نوری آنها وصل نیست پیگیریهای خوبی صورت گرفته و قراردادی منعقد خواهد شد که کار انجام شود و شبکه به بخشداریها برسد؛ پوشش اینترنتی شعب حتماً چکشود که مطمئن شویم همه شعب پوشش دارند تا برای ترمینالها دچار مشکل نشویم.
وی اضافه کرد: برخی بخشداریها تجهیزات کامل کامپیوتری ندارند که بررسی و تدبیر شود تا بتوانند دسترسی پیدا کنند، حتی برخی شعب نیاز به تجهیزات فنی دارند که باید انجام شود.
شهاوند افزود: همچنین قرار است ۶ فرماندار قدیمی که افراد با تجربه هستند به عنوان مشاور و معین فرمانداران باشند تا تجربیات خود را منتقل کنند که انتخابات را با کیفیت و بدون نقص برگزار کنیم چون برخی از فرمانداران و بخشداران تجربه انتخاباتی ندارند. این طرح را در کشور مطرح کردهایم که مورد استقبال قرار گرفته و حتی به استانهای دیگر گفته شده که در این خصوص از خوزستان الگوبرداری شود.
رئیس ستاد انتخابات خوزستان با اشاره به ثبت نامهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یک هزار و ۳۷۹ داوطلب ثبت نام کردهاند که ۸۷۶ نفر معادل ۶۴ درصد تائید شدهاند، ۳۰۸ نفر معادل ۲۲ درصد عدم تأیید و ۱۸۵ نفر معادل ۱۴ درصد عدم احراز شدهاند.
شهاوند ادامه داد: برای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز دیروز آخرین مهلت ثبت نام بوده که ۲۹ نفر ثبت نام کردهاند؛ در این دوره چهار نفر از نمایندگان فعلی استان یعنی آیت الله شفیعی، آیت الله کعبی، آیت الله فرحانی و آیت الله حیدری ثبت نام کردهاند، همچنین حاج آقا حسینی شاهرودی از کردستان برای خوزستان ثبت نام کردهاند.
وی اضافه کرد: آیت الله جزایری از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کردهاند و مابقی، نفرات استان هستند که یا مدرک سطح ۴ حوزه داشتهاند یا آزمونهای قبلی شرکت کرده و قبول شدهاند؛ آیت الله موسوی فرد و آیت الله احمدی شاهرودی هم ثبت نام انجام ندادهاند.
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