تذکر بیش از ۳۰ نماینده به وزیر نفت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار به وزیر راه درباره ضرورت تکمیل ۸ کیلومتر باقیمانده از اتوبان قزوین-رشت و تذکر دیگری به همین وزیر درباره لزوم رسیدگی به وضعیت نامناسب آسفالت جاده قدیمی و ترانزیت لوشان به امامزاده هاشم (ع) رشت و تذکر دیگری به وزیر ارتباطات درباره ضرورت توجه جدی و پوشش دهی شبکه اینترنت در شهرستان رودبار.

تذکر علیرضا عباسی نماینده کرج به وزیر علوم درباره لزوم افزایش نظارت بر فعالیت دانشگاه‌ها و ساماندهی جلسات دفاع از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در زمینه رعایت شئونات شرعی، حرفه‌ای و دانشگاهی.

تذکر روح الله ایزدخواه نماینده تهران به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر صمت در مورد لزوم بازنگری در الزام دارندگان کارت بازرگانی به داشتن دفتر کار با سند اداری و تذکر دیگری به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه درباره لزوم برخورد فعالانه و مؤثر این وزارتخانه و سفارتخانه‌های ایران در اروپا در قبال تضییع حق مسلم خانواده‌های ایرانی در نگهداری فرزندان آنها.

تذکر رسول فرخی میکال نماینده لاهیجان و جمعی از نمایندگان به وزیر راه درباره لزوم تسریع در تکمیل طرح نیمه کاره سراوان-سنگر به سیاهکل و پل روستای شیخ علی کلایه در شهرستان لاهیجان.

تذکر امانقلیچ شادمهر نماینده گنبدکاووس به وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت بازنگری و توجه به اعتراضات پذیرفته نشدگان و اعمال دقیق سهمیه عشایر برای فرزندان عشایر و لحاظ سوابق خریدخدمتی‌ها.

تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم رسیدگی به وضعیت نامناسب فضای آموزشی تعداد زیادی از مدارس گیلان.

تذکر علی حدادی نماینده طالقان به همراه ۲۹ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم اطلاع رسانی در خصوص وضعیت طرح کاشت یک میلیارد درخت و نگهداری از درخت‌های کاشته شده و تذکر دیگری به همراه ۳۵ نماینده به وزیر صمت درباره لزوم رسیدگی به کاهش چشمگیر صادرات فرش دستباف و تذکر دیگری به همراه ۳۱ نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره ضرورت اهتمام ویژه در اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.

تذکر محمدحسن آصفری نماینده اراک به رئیس جمهور درباره لزوم برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر تشویقی برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل و تذکر دیگری به وزیر کشور درباره لزوم تأمین خودروی جمع آوری زباله مورد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.

تذکر روح الله حضرت پور نماینده ارومیه به وزیر ارتباطات درباره لزوم رسیدگی به وضعیت بد آنتن دهی خطوط تلفن همراه و اینترنت در شهر ارومیه.

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به همراه ۳۰ نماینده دیگر به وزیر نفت درباره لزوم اجرای تکلیف جز یک بند ی تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره اختصاص ۳ میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح کشور جهت تقویت بنیه دفاعی.