سردار محمدرضا هاشمی فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۶ علویجه فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری فرآورده‌های نفتی قاچاق و توزیع غیر قانونی و خارج از شبکه آنها توسط یک شرکت تولید ایزوگام موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی از محل این شرکت بازدید به عمل آوردند که طی بررسی صورت گرفته مشخص شد درمخزن بتونی زیرزمینی مقادیر زیادی نفت کوره نگهداری شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان داشت: در ادامه با حضور کارشناسان پالایشگاه نفت اصفهان نمونه برداری انجام و در نهایت ۱۲۰ هزار لیتر نفت کوره که به صورت غیر قانونی و قاچاق در محل نگهداری می‌شدند کشف و در این خصوص یک نفر دستگیر شد.

سردار هاشمی فر ارزش محموله مکشوفه را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در این رابطه محل مخزن نگهداری سوخت پلمب و فرد دستگیر شده نیز به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد