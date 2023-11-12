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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

مدیر فرودگاه یاسوج خبر داد؛

تحقق مصوبه سفر رئیس جمهور / پروازهای فرودگاه یاسوج افزایش یافت

تحقق مصوبه سفر رئیس جمهور / پروازهای فرودگاه یاسوج افزایش یافت

یاسوج_ مدیر فرودگاه یاسوج از افزایش پروازهای این فرودگاه بر اساس مصوبه سفر هیئت دولت به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت انصاری‌فرد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده طی روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه پروازهای مسیر یاسوج به تهران فعال خواهد شد.

انصاری‌فرد با بیان اینکه حفظ و افزایش ظرفیت پرواز به استقبال و حمایت مسئولین و مردم نیز بستگی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر سیستم فروش بلیط این پروازها فعال شده است.

مدیر فرودگاه یاسوج با اشاره به اینکه در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۱۷ هزار و ۹٠۲ نفر اعزام و پذیرش مسافر داشتیم، تصریح کرد: همچنین ارسال و پذیرش بار و پست به ظرفیت ۱۵۰ هزار و ۳۷۴ کیلوگرم محقق شد.

وی به پیگیری مسئولان و متولیان در راستای افزایش پروازهای فرودگاه یاسوج اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از مصوبات سفر دور دوم رئیس جمهوری به استان، افزایش پروازهای فرودگاه یاسوج بود.

کد مطلب 5937007

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