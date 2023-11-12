تحقق مصوبه سفر رئیس جمهور / پروازهای فرودگاه یاسوج افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت انصاری‌فرد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده طی روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه پروازهای مسیر یاسوج به تهران فعال خواهد شد.

انصاری‌فرد با بیان اینکه حفظ و افزایش ظرفیت پرواز به استقبال و حمایت مسئولین و مردم نیز بستگی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر سیستم فروش بلیط این پروازها فعال شده است.

مدیر فرودگاه یاسوج با اشاره به اینکه در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۱۷ هزار و ۹٠۲ نفر اعزام و پذیرش مسافر داشتیم، تصریح کرد: همچنین ارسال و پذیرش بار و پست به ظرفیت ۱۵۰ هزار و ۳۷۴ کیلوگرم محقق شد.

وی به پیگیری مسئولان و متولیان در راستای افزایش پروازهای فرودگاه یاسوج اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از مصوبات سفر دور دوم رئیس جمهوری به استان، افزایش پروازهای فرودگاه یاسوج بود.