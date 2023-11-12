حرکت مدیران در خراسان شمالی باید در مسیر کاهش تورم باشد

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسین نژاد ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی در سالن مدیریت بحران استانداری بر ضرورت برقراری عدالت در تمامی شهرستان‌ها و حرکت در مسیر کاهش تورم تاکید و اظهار کرد: به دنبال اجرای عدالت هستیم لذا اقدامات ما در سطح شهرستان‌ها باید در مسیر عدالت انجام شود.

استاندار خراسان شمالی افزود: توزیع برابری عدالت نیست بلکه عدالت بر مبنای نیاز و جایگاه شهرستان‌ها رقم می‌خورد.

وی تاکید کرد: کاهش نرخ تورم باید جدی تر گرفته شود تا شاخص‌های استانی بر همین مبنا حرکت کند.

حسین نژاد در ادامه با اشاره به بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری و فضای کسب و کار خراسان شمالی در سطح کشور، اظهار کرد: کسب عناوین مطلوب در شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری و فضای کسب و کار نشان دهنده کار گروهی و دقت نظر است.

وی در ارتباط با اعتبارات پروژه‌های محرومیت زدایی نیز خاطرنشان کرد: در اعتبارات ملی بخش راه و آب در قالب پروژه‌های محرومیت زدایی با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) باید عدالت حاکم باشد و در غیر این صورت باید در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.