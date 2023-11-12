  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور؛

ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت ممنوع شد

ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت ممنوع شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت از هر طریق به جز ادغام یا تجمیع در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف جز ۶، ۷ و ۸ بند الف ماده ۱۰۵ این لایحه با ۱۱۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزهای ۶ تا ۸ حذف شده بند الف ماده ۱۰۵ آمده است:

-۶ ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه مند کردن، به صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.

-۷ حذف شد.

-۸ حذف شد.

در ادامه نمایندگان مجلس، با جز ۹ بند الف ماده ۱۰۵ این لایحه با ۱۰۹ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جز ۹ بند الف ماده ۱۰۵ لایحه؛ ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی، به جز ادغام یا تجمیع ممنوع است.

همچنین نمایندگان پس از بحث و بررسی در خصوص بند ب ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم با نظر رئیس مجلس این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس بند ب ماده ۱۰۵ ارجاع شده؛ دولت می‌تواند بدون ایجاد دستگاه اجرایی در موارد مجاز قانونی برخی واحدها را منحل یا اصالح و یا از یک دستگاه منتزع و به دستگاه دیگر منتقل نماید.

تبصره ۱- انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب شورای عالی اداری انجام پذیر است.

تبصره ۲- نحوه سازماندهی دبیرخانه شوراهای اسلامی در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها و آئین نامه اداری، مالی، تشکیلاتی و نحوه اداره شوراهای مذکور، پس از تصویب توسط شورای عالی استان‌ها، به تأئید رئیس جمهور می‌رسد.

کد مطلب 5937045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها