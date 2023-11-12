انهدام ۳ باند قاچاق موادمخدر در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زلفخانی گفت: در اجرای طرح آرامش در شهر و جمع‌آوری معتادان متجاهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران با همکاری ۶ شهرستان تابعه نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر و پرخطر در غرب استان تهران اقدام کردند.

وی افزود: پلیس با ورود به محل‌های پاتوق افراد معتاد متجاهر و کارتن خواب که باعث سلب آسایش عموم شهروندان شده بودند آن‌ها را جمع‌آوری کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران افزود: در اجرای این طرح، در شبانه روز گذشته تعداد ۵۱۸ نفر معتاد متجاهر و کارتن خواب از سطح شهرستان‌های غرب استان تهران و جهت بهبود وضعیت به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح آرامش در شهر، ۱۹ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند، گفت: همچنین، ۱۴۱ خرده فروش و ۳ باند قاچاقچی مواد مخدر متلاشی و ۲۶۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.