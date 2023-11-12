  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۵

واکنش قالیباف به تحصن نادران

واکنش قالیباف به تحصن نادران

رئیس مجلس گفت: در اولین جلسه هیات رئیسه استعفای نادران بررسی و پس از شنیدن دلایل استعفا و در صورت پذیرش هیات رییسه این درخواست اعلام وصول خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در پایان نشست علنی گفت: برادر عزیز ما آقای نادران بحثی در خصوص استعفا داشتند. من برای اینکه افکار عمومی در جریان باشند عرض می‌کنم که ما در هیئت رئیسه و در آئین نامه داخلی مجلس تصویب کردیم که استعفا باید مدلل باشد و پس از آن به صحن ارائه شود.

وی افزود: بر همین اساس در هیئت رئیسه تصویب کردیم که در اولین جلسه هیأت رئیسه استعفای ایشان بررسی و پس از شنیدن دلایل استعفا و در صورت پذیرش هیأت رئیسه این درخواست اعلام وصول و در صحن قرائت خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده این مسئله را خدمت همه دوستان، در نشست صبح هم گفتم، اما این برادر عزیز این طور انتخاب کردند که امروز استعفای ایشان پذیرفته شود.

به گزارش مهر، الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس و برای پیگیری درخواست استعفای خود و در انتقاد به شیوه اداره جلسه علنی مجلس در مقابل جایگاه هیأت رئیسه به تحصن نشست.

کد مطلب 5937134
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها