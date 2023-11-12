واکنش قالیباف به تحصن نادران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در پایان نشست علنی گفت: برادر عزیز ما آقای نادران بحثی در خصوص استعفا داشتند. من برای اینکه افکار عمومی در جریان باشند عرض می‌کنم که ما در هیئت رئیسه و در آئین نامه داخلی مجلس تصویب کردیم که استعفا باید مدلل باشد و پس از آن به صحن ارائه شود.

وی افزود: بر همین اساس در هیئت رئیسه تصویب کردیم که در اولین جلسه هیأت رئیسه استعفای ایشان بررسی و پس از شنیدن دلایل استعفا و در صورت پذیرش هیأت رئیسه این درخواست اعلام وصول و در صحن قرائت خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده این مسئله را خدمت همه دوستان، در نشست صبح هم گفتم، اما این برادر عزیز این طور انتخاب کردند که امروز استعفای ایشان پذیرفته شود.

به گزارش مهر، الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس و برای پیگیری درخواست استعفای خود و در انتقاد به شیوه اداره جلسه علنی مجلس در مقابل جایگاه هیأت رئیسه به تحصن نشست.