قاتل مسلح جنایت بلوار چمران شیراز توسط پلیس فارس به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی تیراندازی منجر به کشته شدن دو تن از شهروندان و همچنین گروگان گرفتن یک شهروند دیگر توسط متهم در چهارم آبان ماه سال جاری در بلوار شهید چمران شیراز، موضوع شناسایی و دستگیری قاتل و گروگان‌گیر مسلح متواری به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ساعتی بعد از این حادثه، متهم گروگان را به صورت صحیح و سالم آزاد کرد، ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و شبانه روزی، در نهایت با تلاش‌های کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس و مأموران انتظامی شهرستان کوه‌چنار، مخفیگاه این قاتل در یکی از روستاهای این شهرستان شناسایی شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه مأموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضائی برای دستگیری این قاتل مسلح اقدام کردند، گفت: فرد قاتل در مواجهه با مأموران انتظامی بدون توجه به هشدارهای آنان مبنی بر تسلیم شدن، اقدام به تیراندازی به سمت پلیس کرد که در نهایت طی یک تیراندازی متقابل، این قاتل مسلح به هلاکت رسید.

سردار حبیبی گفت: در این راستا یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه خشاب و ۸ تیر جنگی که قاتل از آنها در به قتل رساندن دو تن از شهروندان و همچنین تیراندازی به سمت مأموران انتظامی استفاده کرده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس هشدار داد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و مخلان نظم و امنیت عمومی بدانند که با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد.