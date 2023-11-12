به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین ظهر یکشنبه به ریاست محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین و با حضور معاونین استاندار و وکیلی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین برگزار شد.

این جلسه با محوریت بررسی وضعیت شاخص‌های کلیدی توسعه استان در حوزه آب و فاضلاب، گزارش وضعیت مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه بهداشت و درمان، بررسی مصوبات کارگروه، اجتماعی، فرهنگی سلامت زنان و خانواده و تصویب طرح‌های پژوهشی برگزار شده است.

آغاز فاز نخست آبرسانی به عظیمیه

داراب بیرانوندی در این جلسه با اشاره به همراهی‌های مجموعه دولت در استان برای رفع مشکل ۳۰ ساله آب و فاضلاب و برق عظیمیه اظهار کرد: با همکاری مجموعه راه و شهرسازی استان قزوین منابع اعتباری در یک تفاهم چهار جانبه بین راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، شرکت توزیع برق و معاونت عمرانی استانداری قزوین با برگزاری مناقصه در فاز اول با اعتبار ١٧٠ میلیارد تومان و انتخاب پیمانکار انجام می‌شود و تا دو هفته آتی فاز اول با به طور عمومی اعلام خواهد شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان قزوین ادامه داد: هم اکنون کار در یک کریدور شفاف قرار گرفته که مشخص است چه کسی مسئولیت اجرا و چه کسی مسئولیت تأمین اعتبار را به عهده دارد، همچنین مشکل در عظیمیه به تأمین و شبکه توزیع مربوط می‌شود و شبکه توزیع نیز به بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مرکز ترومای بیمارستان شهیدرجایی تا پایان سال افتتاح می‌شود

در ادامه این جلسه عبدالله دیده بان به مصوبات سفر ریاست جمهوری در موضوع علوم پزشکی در استان قزوین و تخصیص اعتبارات به این بخش توضیح داد: از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، به کتابخانه پردیس دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مبلغ ۹ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و هم اکنون پروژه پیشرفت ۶۲ درصدی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین با بیان اینکه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به منظور تکمیل بخش ترومای بیمارستان شهید رجایی تخصیص داده شده است، اضافه کرد: هنگام سفر این پروژه ۳۵ درصد پیشرفت داشته ولی امروز این پروژه پیشرفت ۷۸ درصدی دارد و امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی از اختصاص مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای تجهیز مرکز دیالیز محمدزاده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد و عنوان کرد: این پروژه تا ۴٠ درصد با همکاری خیر پیشرفت کرده و جهت ادامه کار توسط دانشگاه مناقصه برگزار شده است که پیمانکار فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون مبلغ ۱۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ۵ میلیارد تومان اوراق سه ساله و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از اعتبارات استانی به این پروژه اختصاص داده شده است.

این مسئول گفت: تسریع در اخذ مجوز لازم برای بیمارستان هزار تختخوابی توسط وزارت بهداشت، تسریع در بررسی و صدور مجوز ماده ۲۲ دانشگاه‌های داروسازی و طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دیگر برنامه‌های است که ما به دنبال انجام آن هستیم.

دیده‌بان عنوان کرد: از سال گذشته تا کنون ٢٠ پروژه بهداشتی و درمانی در استان قزوین با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

این مسئول با اشاره به یکی دیگر از پروژه‌های درمانی استان قزوین توضیح داد: برای راه‌اندازی فاز اول پروژه با ظرفیت ۳۵۰ تخت به ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است،

دیده بان خبر داد: تکمیل مرکز ناباروری بیمارستان ولایت و اختصاص ۳ میلیاردی برای تعمیر بیمارستان کوثر توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در سال گذشته انجام و به اتمام رسیده و هر دو مرکز یاد شده هم اکنون در حال بهره‌برداری هستند.

شهرداری و دهیاری‌ها سهم خود برای کمپ ماده ۱۶ را پرداخت نمی‌کنند

محمد خورشیدی در ادامه این جلسه با بیان این موضوع که طی ۷ سال گذشته موضوعات معاونت اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در شورای توسعه و برنامه‌ریزی طرح نشده بود اظهار کرد: بیان موضوعات معاونت اجتماعی استانداری در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان فرصت مغتنمی است که پس از ۷ سال مجدداً به دست آمده است.

وی افزود: از مهمترین موضوعاتی که معاونت اجتماعی به آن پرداخته مقابله با آسیب خودکشی، طرح راه‌اندازی پاتوق دختران جوان و نوجوان، پرداختن به شبکه فعالین ازدواج و پیگیری راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ در استان بوده است.

این مسئول یادآور شد: در زمینه ازدواج، مجموعه‌های فرهنگی مختلف به صورت جزیره‌ای فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که لازم است برنامه‌ریزی یکپارچه ای در این زمینه اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: در خصوص کمپ ماده ۱۶ استان قزوین و تأمین اعتبار برای مدیریت آن با گلایه از عدم پرداخت به موقع اعتبار از سوی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها توضیح داد: این کمپ باید با اعتبارهایی که از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نهایتاً بهزیستی جلب می‌کند اداره شود اما شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مسئله پرداخت حق خود بسیار کاهل هستند، برای مثال شهرداری قزوین تاکنون ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت داشته و در این زمینه ۹۰۰ میلیون تومان دیگر بدهکار است.

جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی در قزوین برگزار می‌شود

علیرضا خزائلی در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به برگزاری جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی کشور در استان قزوین عنوان کرد: اولین جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی سال گذشته در شهر یزد برگزار شده و آمارها نشان می‌دهد پس از برگزاری این جشنواره توجه خوبی به استان یزد اتفاق افتاده و ما امیدواریم با برگزاری با کیفیت جشنواره در استان و مانور وزارتخانه روی این موضوع توجه‌های خوبی به استان قزوین صورت بگیرد.

واگذاری ۱۰ ساله عمارت امیرکبیر به حوزه هنری

محمد مهدی اعلایی نیز در این جلسه از راه اندازی مرکز ترومای شهید رجایی باید تا پایان سال خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر هم شاهد روند خوبی در اجرای این پروژه هستیم اما لازم است فعالیت‌ها در این بخش که پیشرفت خوبی هم دارد و بودجه کشوری هم با سرعت خوبی تخصیص یافته تسریع شود.

وی افزود: مجموعه مدیریتی استان به دنبال راه اندازی و اجرای پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی است و اعتبارات فاز نخست این پروژه هم تخصیص یافته و بخش‌های از آن نیز باید از طریق مولد سازی تأمین گردد.

اعلایی در خصوص عدم پرداخت شهرداری‌ها در موضوع تأمین نیاز کمپ ماده ١۶ استان نیز گفت: تا زمانی که شهرداری‌ها بدهی کمپ ماده ۱۶ را تسویه نکنند اعتبار ارزش افزوده از این ماه به حساب آنها واریز نخواهد شد.

استاندار قزوین در ادامه اظهار داشت: اتفاقات و برنامه‌های خوبی در عمارت امیر کبیر توسط حوزه هنری در حال انجام است که به جهت اهمیت کادرسازی و تداوم مسیر تربیت نیروهای هنرمند جوان و بستر سازی برای سرمایه گذاری‌های بیشتر این عمارت به مدت ۱۰ سال به حوزه هنری سپرده می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به برگزاری جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی در قزوین افزود: جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی از عمق زیادی برخوردار است، برنامه‌ریزی خوبی برای اجرای این جشنواره انجام شده است و چهره‌های بزرگ فرهنگی و اثرگذار جزو شورای سیاستگذاری این جشنواره هستند، موضوعی که می‌تواند منجر به معرفی هرچه بهتر قزوین در بین گردشگران و مردم شود.

اعلایی گفت: برداشت استان این است که با توجه به مانور وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر این جشنواره، استان در زمان برگزاری جشنواره در کانون توجه قرار خواهد گرفت و برکات زیادی برای استان خواهد داشت.

وی در خصوص اجرای اقدامات پژوهشی در معادن مناطق حفاظت شده محیط زیست گفت: باشگل یکی از ظرفیت‌های خوب استان در حوزه معادن است که گرفتار موضوعات محیط زیستی شده است و باید با یک اقدام پژوهشی راه حلی برای برون رفت از مشکلات اتخاذ شود.

استاندار با اشاره به توافق یک ساله عمارت امیر کبیر بین حوزه هنری و اداره کل ارشاد قزوین یادآور شد: اتفاقات و برنامه‌های خوبی در عمارت امیر کبیر توسط حوزه هنری در حال انجام است که به جهت اهمیت کادرسازی و تداوم مسیر تربیت نیروهای هنرمند جوان و بستر سازی برای سرمایه گذاری‌های بیشتر این عمارت به مدت ۱۰ سال به حوزه هنری سپرده می‌شود.

استاندار قزوین به موضوع جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی در قزوین تاکید کرد و یادآور شد: برنامه‌ریزی خوبی برای اجرای این جشنواره انجام شده است و چهره‌های بزرگ فرهنگی جز شورای سیاستگذاری این جشنواره هستند، موضوعی که می‌تواند منجر به معرفی هرچه بهتر قزوین در بین گردشگران و مردم شود.