به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷/۴٠ در ورزشگاه نقش‌جهان آغاز شد.

حواشی و نکات مهم این مسابقه به شرح زیر است:

* امید نورافکن از جایگاه خبرنگاران این مسابقه را تماشا می‌کند.

* سپاهان با تأخیر به زمین مسابقه آمد و بازیکنان پرسپولیس حدود پنج دقیقه زودتر در زمین بازی حضور پیدا کردند.

* مثل همه مسابقات دیگر سپاهان در این فصل، تعداد بلیت فروخته شده با تماشاگران حاضر در ورزشگاه اختلاف محسوس دارد؛ تعداد بلیط‌های فروخته شده ۲۲ هزار عدد و تعداد تماشاگر حاضر در ورزشگاه حدود ۵۵ هزار نفر است!

* مغانلو اولین تعویض مورایس برای این جدال بود که به هنگام ورود توسط تماشاگران جو خاصی در ورزشگاه ایجاد شد؛ او نیز در برابر تیم سابقش بازی می‌کند و انگیزه‌های خاصی برای گلزنی و باز پس گرفتن جایگاه آقای گلی از هم تیمی اش اسدی دارد.

* بیرانوند که چند موقعیت مسلم گلزنی را از سپاهان در این مسابقه گرفته است دو بار در دقایق ۵۷ و ۶۰ در ضربات شروع مجدد بازی اشتباه کرده است. به نظر می‌رسد جو ورزشگاه روی بازی بازیکنان تأثیر گذاشته است.

* رضا اسدی که از ابتدای بازی مشخص بود انگیزه خاصی برای این مسابقه دارد پس زدن گل اول مسابقه به سمت تماشاگران رفت و خوشحالی کرد.

* مورایس بعد از گل به کنار خط برگشت تا با گفتن نکات فنی جلوی اشتباهات بازیکنان را بگیرد؛ فریادهای مورایس در کنار خط در نوع خود جالب توجه است.

* رضا اسدی که دقیقه ۹۰ داشت هواداران را تهیج می‌کرد با واکنش تند نیمکت زردپوشان مواجه شد.

* مورایس که در دقایق پایانی در کنار خط بازی را دنبال یک کارت زرد از داور دریافت کرد.

* بنیادی‌فر اجازه تعویض‌های آخر بازی را به سپاهان نداد.