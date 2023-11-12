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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۸

مدیرکل امور عشایری استان ایلام خبر داد؛

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای طرح توسعه خوراک دام عشایر ایلام

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای طرح توسعه خوراک دام عشایر ایلام

ایلام-مدیرکل امور عشایری استان ایلام از اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای طرح توسعه خوراک دام عشایر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد خانزادی عصر یکشنبه به همراه مدیرعامل اتحادیه‌های عشایری از کارخانه خوراک دام ایلام عشایر بازدید کرد.

در این بازدید خانزادی مدیر کل امور عشایر استان ایلام وخان محمدیان مدیرعامل اتحادیه‌های عشایری استان از آخرین وضعیت کارخانه خوراک دام در بخش‌های تولید و فروش بازدید به عمل آوردند.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام افزود: امیدواریم با تکمیل طرح توسعه خوراک دام با اعتبار ۳ میلیارد تومان بتوان خدمات بهتری به قشر مولد عشایر استان ارائه کرد.

۹ هزار خانوار عشایر در استان ایلام زندگی می‌کنند.

کد مطلب 5937157

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