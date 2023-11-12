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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۰

سانحه برخورد قطار و کامیون در سیبری ۳ کشته داشت

سانحه برخورد قطار و کامیون در سیبری ۳ کشته داشت

دفتر مطبوعاتی راه‌آهن سیبری شرقی روز یکشنبه گزارش داد که بر اثر برخورد یک قطار مسافربری با یک کامیون در منطقه ایرکوتسک در شرق سیبری، سه نفر کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، در گذرگاه راه آهن بین ایستگاه‌های یانتال و لنا راه آهن سیبری شرقی، یک راننده کامیون قبل از نزدیک شدن به قطار شماره ۹۱ که از سوروبایکالسک عازم مسکو بود، به سمت گذرگاه راه آهن رفت. راننده قطار از ترمزهای اضطراری استفاده کرد اما مسافت کافی نبود و مانع از برخورد نشد.

بر اساس اطلاعات اولیه، در این حادثه هر دو نفر از اعضای تیم قطار، راننده و دستیار وی و راننده کامیون جان باختند.

برای مسافران قطار درخواست کمک پزشکی نشده است. بر اساس داده‌های شعبه داخلی منطقه‌ای، یک مسافر کامیون به شدت مجروح و در بیمارستان بستری شده است.

یک تیم تحقیقاتی در محل برای مشخص شدن علت حادثه در حال تحقیق است.

کد مطلب 5937161

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