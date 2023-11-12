سانحه برخورد قطار و کامیون در سیبری ۳ کشته داشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، در گذرگاه راه آهن بین ایستگاه‌های یانتال و لنا راه آهن سیبری شرقی، یک راننده کامیون قبل از نزدیک شدن به قطار شماره ۹۱ که از سوروبایکالسک عازم مسکو بود، به سمت گذرگاه راه آهن رفت. راننده قطار از ترمزهای اضطراری استفاده کرد اما مسافت کافی نبود و مانع از برخورد نشد.

بر اساس اطلاعات اولیه، در این حادثه هر دو نفر از اعضای تیم قطار، راننده و دستیار وی و راننده کامیون جان باختند.

برای مسافران قطار درخواست کمک پزشکی نشده است. بر اساس داده‌های شعبه داخلی منطقه‌ای، یک مسافر کامیون به شدت مجروح و در بیمارستان بستری شده است.

یک تیم تحقیقاتی در محل برای مشخص شدن علت حادثه در حال تحقیق است.