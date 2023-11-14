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کد مطلب 5938369
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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۶

تصاویری از بسته شدن بزرگراه شهید هاشمی به علت سانحه رانندگی

تصاویری از بسته شدن بزرگراه شهید هاشمی به علت سانحه رانندگی

تصاویری از بسته شدن محور شمال به جنوب بزرگراه شهید هاشمی (محدوده صالح آباد) به علت سانحه رانندگی را مشاهده می‌کنید.

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