دریافت 16 MB کد مطلب 5938369 https://mehrnews.com/x33vjd ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۶ کد مطلب 5938369 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۶ تصاویری از بسته شدن بزرگراه شهید هاشمی به علت سانحه رانندگی تصاویری از بسته شدن محور شمال به جنوب بزرگراه شهید هاشمی (محدوده صالح آباد) به علت سانحه رانندگی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تلاش برای نجات ۴۰ کارگر گرفتار در اثر ریزش تونل در هند ساختمان ۱۰ طبقه در بورسای ترکیه آتش گرفت سانحه برخورد قطار و کامیون در سیبری ۳ کشته داشت ۵ کشته و ۸ زخمی بر اثر برخورد اتوبوس با خودرو در پنجاب پاکستان برچسبها سانحه رانندگی تصادفات رانندگی حادثه رانندگی شهر تهران حادثه
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