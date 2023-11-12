برداشت سالانه ۱۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی در حاشیه رودخانه سیمره

علیرضا سلاح ورزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رودخانه سیمره ظرفیتی خدادادی برای رونق کشاورزی شهرستان دره شهر دارد.

وی بیان کرد: این رودخانه به طول ۱۸۰ کیلومتر در حوزه سرزمینی استان ایلام علاوه بر چشم اندازی بکر و دیدنی فرصتی برای توسعه کشاورزی و فعالیت‌های شیلات و تولید آبزیان در شهرستان دره شهر فراهم کرده است.

وی افزود: رودخانه‌ای که زندگی ۸ هزار خانوار دره شهری را به خود وابسته کرده است، کشاورزان منطقه قدر آب را خوب می‌دانند و مشغول کشت و کار هستند.

مدیر جهاد کشاورزی دره شهر تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی دره شهر با تولید محصولات متنوع در حاشیه رودخانه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۶ هزار هکتار از اراضی قابل کشت در سطح شهرستان حدود ۱۲ هزار هکتار در حوزه سد سیمره قرار دارند و درواقع از طریق رودخانه سیمره مشغول می‌شوند.

سلاح ورزی اضافه کرد: سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت می‌شود، محصولاتی که علاوه بر تامین نیاز داخل کشور به کشورهای همسایه هم صادر می‌شوند.

وی بیان داشت: جریان پایدار آب رودخانه سیمره علاوه بر آبادانی اراضی کشاورزی دره شهر موجب رونق و آبادانی ۹ هزار هکتار هم از اراضی کشاورزی شهرستان‌های هلیلان، سیروان و سرابله شده است.