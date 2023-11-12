به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه منطقهای معاونین سوادآموزی ادارات آموزش و پرورش قطب ۲ کشور بعد از ظهر یکشنبه با حضور معاون امور آموزشی، مدیرکل نظارت، سنجش و ارزشیابی، مدیرکل دورههای سوادآموزی سازمان نهضت سوادآموزی و معاونین سوادآموزی ادارات آموزش و پرورش استانهای کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان، ایلام و کردستان در محل خانه معلم کرمانشاه برگزار شد.
در این جلسه موضوعاتی شامل بررسی و طراحی برنامههای ارتقا و بهبود کیفیت آموزشی، بررسی، آسیب شناسی و نحوه اجرایی کردن تفاهمنامهها و طرحهای مشارکتی، بررسی، طراحی، تدوین و بازنگری محتوای آموزشی و نیز بررسی موانع و مشکلات کلاس گذاری تلفیقی در راستای بهبود و دستیابی به اهداف والای سوادآموزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، در این جلسه هر یک از معاونین سوادآموزی ادارات آموزش و پرورش استانهای حاضر به بیان دیدگاهها، نظرات و برنامههای خود برای پیشبرد اهداف سازمان پرداختند.
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