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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۱

لیگ برتر انگلیس؛

شکست تیم فوتبال «برنتفورد» در حضور سامان قدوس

شکست تیم فوتبال «برنتفورد» در حضور سامان قدوس

در هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس تیم «برنتفورد» در حضور ۱۷ دقیقه ای سامان قدوس از لیورپول شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، امروز یکشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ تیم فوتبال «لیورپول» میزبان «برنتفورد» بود که این بازی با برتری ۳ بر صفر لیورپول به پایان رسید.

گل‌های تیم لیورپول در این مسابقه را محمد صلاح (۳۹، ۶۲) و دیگو ژوتا (۷۴) به ثمر رساندند.

سامان قدوس ملی پوش ایرانی برنتفورد در این مسابقه از روی نیمکت بازی را آغاز کرد و در دقیقه ۷۳ وارد زمین شد اما نتوانست کاری از پیش ببرد و مانع از شکست تیمش شود.

لیورپول با این پیروزی ۲۷ امتیازی شد و به رده دوم لیگ جزیره صعود کرد و برنتفورد هم با ۱۶ امتیاز در رده نهم قرار گرفت.

کد مطلب 5937213

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