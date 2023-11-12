شکست تیم فوتبال «برنتفورد» در حضور سامان قدوس

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، امروز یکشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ تیم فوتبال «لیورپول» میزبان «برنتفورد» بود که این بازی با برتری ۳ بر صفر لیورپول به پایان رسید.

گل‌های تیم لیورپول در این مسابقه را محمد صلاح (۳۹، ۶۲) و دیگو ژوتا (۷۴) به ثمر رساندند.

سامان قدوس ملی پوش ایرانی برنتفورد در این مسابقه از روی نیمکت بازی را آغاز کرد و در دقیقه ۷۳ وارد زمین شد اما نتوانست کاری از پیش ببرد و مانع از شکست تیمش شود.

لیورپول با این پیروزی ۲۷ امتیازی شد و به رده دوم لیگ جزیره صعود کرد و برنتفورد هم با ۱۶ امتیاز در رده نهم قرار گرفت.