دریافت 25 MB کد مطلب 5937229 https://mehrnews.com/x33tPX ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹ کد مطلب 5937229 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹ گلهای لیورپول برابر برنتفورد در هفته دوازدهم لیگ جزیره لیورپول در هفته دوازدهم لیگ برتر برنتفورد را ۳-۰ شکست داد تا با منچسترسیتی همامتیاز شود. کپی شد مطالب مرتبط شکست تیم فوتبال «برنتفورد» در حضور سامان قدوس منچسترسیتی جدیدترین مشتری «امباپه» شد عربستانی ها به دنبال جذب کاپیتان منچستریونایتد اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا/ از امباپه تا تعیین جانشین صلاح برچسبها باشگاه لیورپول لیگ جزیره تیم فوتبال برنتفورد انگلیس محمد صلاح
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