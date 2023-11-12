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کد مطلب 5937229
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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۹

گل‌های لیورپول برابر برنتفورد در هفته دوازدهم لیگ جزیره

گل‌های لیورپول برابر برنتفورد در هفته دوازدهم لیگ جزیره

لیورپول در هفته دوازدهم لیگ برتر برنتفورد را ۳-۰ شکست داد تا با منچسترسیتی هم‌امتیاز شود.

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