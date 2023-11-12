پیگیری موضوع بیمه مهندسان جهت تصویب در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: بیمه مهندسان از موضوعاتی بوده که با توجه به وضعیت معیشتی جامعه مهندسی به خصوص مهندسان جوان، پیگیری آن ضروری است که این موضوع با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، جدی پیگیری خواهد شد تا این مصوبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در موضوع نهضت ملی مسکن، سازمان نظام مهندسی ساختمان قم کار خود را در استان به خوبی انجام داده و امروز در این زمینه عقب افتادگی نداریم و از تلاش‌های مهندسان در این زمینه تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه استحکام بنا نیازمند رعایت شاخص‌هایی هستیم که استفاده از مصالح استاندارد به خصوص در زمینه بتن و میلگرد بسیار حائز اهمیت است و از سویی دیگر نیز مهندسان باید با حساسیت‌هایی که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

نماینده قم در خانه ملت بیان داشت: ساختمان در حقیقت مایه آسایش و آرامش خانواده است که باید تلاش شود استحکام و ایمنی لازم در بخش‌های مختلف را داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی بیان داشت: در ماه‌های پایانی مانده به عمر این دوره از مجلس شورای اسلامی با توجه به در دستور کار بودن بودجه و همچنین موضوع برگزاری انتخابات مجلس بعید به نظر می‌رسد، فرصت طرح این موضوع در صحن علنی باشد و در صورت طرح آن در صحن علنی، از پیشنهادهای سازمان در بخش‌های مختلف استفاده خواهیم کرد.

وضعیت معیشتی مهندسان مطلوب نیست

امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در این دیدار اظهار داشت: وضعیت معیشتی مهندسان مطلوب نیست و میانگین درآمد آنان از حداقل قانون کار نیز کمتر است، هر چند که پروژه نهضت ملی مسکن موجب رونق ساخت و ساز در استان شده، اما این معضل همچنان وجود دارد.

وی عنوان داشت: بیش از نیمی از مهندسان در زمینه بیمه مشکل دارند که موضوع بیمه مهندسان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و امیدواریم به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و به تصویب نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد که در این زمینه نقش نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی بسیار مؤثر است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قم بیان داشت: نهضت ملی مسکن در قم در دو بخش آپارتمانی و ویلایی دنبال می‌شود که در این دو عرصه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با تشکیل تیم‌های طراحی و نظارت اقدامات لازم را انجام داده و با حساسیت‌هایی که در این زمینه وجود داشت؛ تلاش شد تا در طرح خانه‌های ویلایی در پرنیان و طایقان نیز بازنگری‌هایی در راستای کاهش هزینه‌ها صورت گیرد.

یکی از دغدغه‌ها در پروژه‌های نهضت ملی مسکن قم استفاده از مصالح استاندارد است

وی بیان داشت: یکی از مسائل مورد دغدغه ما در پروژه‌های نهضت ملی مسکن قم استفاده از مصالح استاندارد و مرغوب در راستای افزایش کیفیت بناها است.

مقومی عنوان داشت: این سازمان در زمینه بتن و میلگرد پایش های مستمری نسبت به تولیدات یا توزیع مصالح در سطح استان قم داشته است و این گزارش‌ها در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر شده که همین امر موجب افزایش نسبی کیفیت در این دو محصول شده است و سایر استان‌ها نیز امروز با الهام گیری از نتایج پایش استان قم این اقدام را دنبال می‌کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به موضوع اجرای دستورالعمل مجریان ذیصلاح بیان داشت: این کار در استان قم به صورت پلکانی از سالهای گذشته دنبال شده و در سال جاری نیز برای ساختمان‌های ۴ سقف به بالا الزامی است.

وی عنوان داشت: گسترش خدمات الکترونیک از سوی این سازمان نیز در دستور کار بوده و هم اکنون مالکان بدون مراجعه حضوری به سازمان می‌توانند با استفاده از کارتابل مالک، مهندسان طراح خود را انتخاب کنند و در روزهای آینده بخش نظارت نیز تکمیل می‌شود و این قسمت نیز بدون مراجعه حضوری امکان پذیر خواهد شد.

مقومی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت نگهداری ساختمان اشاره کرد و بیان داشت: قانون در این زمینه تکالیفی مشخص کرده که خلأ اجرا در این بخش وجود دارد که همین امر موجب بروز برخی از حوادث شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان داشت: در حال حاضر آمار قابل توجهی از ساختمان‌های بدون پایان کار در استان قم مورد بهره برداری قرار می‌گیرد که ممکن است به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی خطرساز باشند.

مقومی عنوان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در حوزه آموزش کارگران در رشته‌های مختلف برنامه‌های آموزشی دارد که پس از پایان دوره، کارگران رتبه بندی می‌شوند که این امر موجب استفاده از کارگران بومی و ارتقا کیفیت ساخت و ساز در استان قم نیز خواهد شد.