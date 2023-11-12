به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این جلسه گفت: ضرورت دارد تا حد امکان نیروی انسانی متخصص به پژوهش سراها اختصاص یابد.

رضا رضایی گفت: تغییر مدیران پژوهش سراها بدون هماهنگی معاون آموزش متوسطه اداره کل ممنوع است و برای انتصاب مدیران جدید برای پژوهش سراها بایستی مطابق روال سال‌های گذشته استان / ناحیه / شهرستان / منطقه سه گزینه مدنظر خود را برای تصدی پست با مکاتبه اداری برای انجام مصاحبه به اداره کل معرفی نمایند.

وی اظهار داشت: با توجه به ارزش مالی تجهیزات پژوهش سراها، در حد امکان باید به آنها نیروی سرایدار تعلق گیرد و در شهرستان‌ها و مناطقی که این امکان وجود ندارد، به صورت مشترک با مدرسه مجاور سرایدار و خدمتگزار استفاده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مطابق اساسنامه پژوهش سراها تغییر کاربری، تغییر مکان یا انحلال پژوهش سراها جزو اختیارات شورای سیاستگذاری است.

بر پایه این گزارش، جلسه شورای برنامه ریزی پژوهش سراهای استان کرمان با حضور مدیرکل و معاونان آموزش متوسطه و پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان و … برگزار شد.