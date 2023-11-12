به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله رشنودی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه و معاونین وی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: طی این سال‌ها تلاش‌های بسیاری برای برقراری امنیت در مسیر خسروی بغداد صورت گرفته و خوشبختانه در اربعین امسال خسروی یکی از امن ترین مسیرها بود.

وی افزود: ظرفیت‌های بسیار خوب و ممتازی در زمینه صادرات و بازرگانی در این منطقه وجود دارد که باید از آن‌ها برای توسعه کشور و استان استفاده کرد.

سرکنسول ایران در اربیل عنوان کرد: سرمایه‌گذاران اقلیم کردستان در حوزه‌های مختلف نیازمند مشوق‌هایی مانند زمین رایگان، معافیت‌های مالیاتی و امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بسترها هستند که باید مدیران استانی به این موارد به شکل جدی توجه کنند.

رشنودی همچنین شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی در اقلیم کردستان را فرصتی برای جذب سرمایه گذاران دانست و گفت: کنسولگری ایران در اقلیم کردستان آماده است زمینه حضور فعال شرکت‌های کرمانشاهی را فراهم کند.

در این نشست موضوعاتی همچون امکان اتصال ریلی خسروی به اربیل، دیدار با سرمایه‌گذاران اقلیم کردستان، تسهیل در حضور تولیدکنندگان کرمانشاهی در نمایشگاه‌های اقلیم کردستان و دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.