اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی یکشنبه شب در نشست با اعضای کمیسیون عمران هیات دولت اظهار داشت: یکی از مباحث اصلی بحث الحاق اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی است.

وی افزود: الحاق این زمین‌ها می‌تواند زمینه ساز ایجاد توسعه اقتصادی و ایجاد کریدورهای بین المللی شود، باید اراده ملی در این زمینه وجود داشته باشد تا بتوان جاذبه سرمایه گذاری در این منطقه برای کشورهای خارجی ایجاد کرد.

استاندار هرمزگان گفت: مسئله مهم دیگر در حوزه بنادر استان مسئله لایروبی این بنادر است استان حدود ۷۲ بندر دارد که نیازمند لایروبی و ساماندهی هستند تا در نتیجه آن شاهد ارتقا ظرفیت و افزایش بهره وری باشیم.

وی تصریح عدم ساماندهی و لایروبی بنادر سبب غیر اقتصادی شدن تجارت و حمل و نقل می‌شود کرد: یک بسته ۶ میلیون و دویست هزار مترمکعب برآورد لایروبی اولیه داریم که استان به انجام آن نیازمند است و تقاضا داریم در این زمینه کمک شود.

نماینده عالی دولت در هرمزگان گفت: یکی دیگر از مسائل مهم معطل ماندن طرح نهضت ملی مسکن در جزایر قشم و کیش است بایستی برای این امر راهکاری پیدا شود تا بلاتکلیفی مردم در این جزایر نیز پایان یابد.

وی ادامه داد: ۱۲۰ کیلومتر راه فرعی و ۱۰۰ کیلومتر بهسازی مسیر در انتظار تامین حدود ۱۰ هزار تن قیر هستند تا مسئله آسفالت این ۲۲۰ کیلومتر انجام و در سفر رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گیرد.

دوستی گفت: یکی از فسادهای موجود مسئله بارنامه صوری و سیستم سنتی صدور بارنامه است که سبب می‌شود حجم قابل توجهی سوخت در استان قاچاق شود و لازم است برای این مسئله راهکار مناسبی اندیشیده شود.

استاندار هرمزگان گفت: در غرب بندرعباس روزانه بالغ بر ۲۰ هزار نفر به محل کار می‌روند و به دنبال این هستیم برای کاهش تردد در این مسیر قطارهای اتوبوسی ایجاد کنیم تا این مشکل حل شود.

در ادامه این نشست مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط گزارش کاملی از روند اجرای طرح های عمرانی ارائه کردند.