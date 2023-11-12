آتش نشانی دزفول نیاز به تجهیز فوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدباقر موسوی فخر عصر امروز یکشنبه در یکصد و نود و هشتمین نشست علنی شورای شهر دزفول بیان کرد: سازمان آتش نشانی شهرداری نیاز به تجهیز فوری دارد چرا که تجهیز آتش نشانی برای نجات جان همشهریان ضروری است و تمام اعضای شورای شهر دزفول نسبت به خرید تجهیزات مورد نیاز و رفع کمبودهای این سازمان هم نظر هستند.

رئیس شورای شهر دزفول با اشاره به لایحه دوفوریتی خرید تجهیزات آتش نشانی دزفول به ارزش ۴۷ میلیارد ریال افزود: مجهز بودن آتش نشانی رابطه مستقیمی با ایمنی شهر دارد به همین دلیل روند رفع نواقص تجهیزات آتش نشانی دزفول به عنوان اولویت در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تفریغ و اصلاح متمم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری دزفول اضافه کرد: کار کارشناسی دقیقی توسط کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری دزفول برای تفریغ و اصلاح متمم بودجه شهرداری انجام شده که نشان از ظرفیت بالای کارشناسی این شورا است.

رئیس شورای شهر دزفول با انتقاد از بی‌توجهی برخی دستگاه‌های حفار برای ترمیم آسفالت معابر تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نسبت به ترمیم آسفالت حفاری خود اقدام نمی‌کنند که شهرداری ضمن آسفالت این نوارها، هزینه آن را از بدهی آن دستگاه کم می‌کند.

به گزارش مهر، در این نشست لایحه دوفوریتی خرید تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی دزفول به ارزش ۴۷ میلیارد ریال از جمله خرید ۲۰ دستگاه ست تنفسی، ۱۰ لوله کامپوزیتی تنفسی، اره بتن بر و چوب بر، مینی فرز، لباس نسوز، سه پایه نجات، دستگاه تخلیه دود و تجهیزات کوهنوردی در این نشست به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر دزفول رسید.

شهرداری دزفول با بیش از ۱۰۰ سال سابقه یکی از قدیمی‌ترین شهرداری‌های کشور است و آتش نشانی دزفول با وسعت و جمعیت عملیاتی زیرپوشش بر اساس استانداردهای جهانی باید حداقل ۱۰ ایستگاه آتش نشانی و ۵۰ خودروی اطفای حریق داشته باشد این در حالی است که این آتش نشانی از نظر تعداد ایستگاه ۵۰ درصد و از نظر تعداد ماشین ۱۰ درصد استانداردها را دارد.

آتش نشانی دزفول دارای پنج ایستگاه فعال است و با این وجود از فقر امکانات اولیه رنج می‌برد.