تقلید کورکورانه عده ای در جامعه از سبک زندگی غربی یک آسیب جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین صنعت پور عصر یکشنبه درجمع فرماندهان و کارکنان پایگاه پشتیبانی جنوب نداجا بیان داشت: از منظر دین، خانواده موفق و متعالی، شاخص‌هایی دارد که با آن سنجه ها می توانیم، خودمان را ارزیابی کنیم.از آسیب‌های بزرگ اجتماعی، تقلید کورکورانه عده ای در جامعه، از سبک زندگی غربی است.

وی عنوان کرد: از منظر نبی مکرم اسلام، خانواده ای مشمول عنایات و خیر و برکت الهی هستند، که پنج ویژگی کلیدی را داشته باشند.

حجت الاسلام صنعت پور اظهارداشت: شناخت عمیق دین، وجود سلسله مراتب و رعایت بزرگ و کوچکی در ارتباطات خانوادگی، ملایمت و مدارا و سازگاری در معیشت، میانه روی در هزینه ها و مدیریت مصرف و دیدن عیوب خود و اصلاح آنها، پنج اصل اساسی و کلیدی در خانواده با برکت است.

به گفته وی، به تجربه بیان می شود که آنها که از دین فهم عمیق تر دارند، زندگی دنیایی شان و ارتباطات خانوادگی شان بهتر است.

وی خاطرنشان کرد: چه انسان‌هایی هستند که حساب جاری شان، جاری است، ولی زندگی شان جاری نیست و چه افرادی که با حداقل های مادی، محبت و عشق حد اکثری، در زندگی شان جاری است.