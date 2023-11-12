طرح « پزشکی از راه دور» در بلده اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد غلامی شامگاه یکشنبه در حاشیه کلنگ زنی بیمارستان خیرساز حضرت امام رضا (ع) در بخش بلده گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و محدودیت‌های موجود، پروژه به زودی آغاز به کار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: پیگیر بهبود شرایط درمانگاه شبانه روزی فعلی بلده و استقرار اورژانس در یک ساختمان جدید هستیم و بر آنیم تا درمانگاه تخصصی با خدمات کامل پزشکی و درمانی را برای بهره مندی مردم بخش ایجاد نمائیم.

غلامی همچنین با اشاره به راه اندازی پزشکی از راه دور در بلده گفت: اقدامات اولیه پزشکی از راه دور از طریق تصویر با پزشکان حتی با پزشکان و متخصصان تهران انجام شد و در تلاش جهت توسعه این اقدام هستیم.

استاندار مازندران نیز در آئین کلنگ زنی بیمارستان خیرساز امام رضا بخش بلده با اشاره به شرایط ارتباطی و جغرافیایی بلده گفت: بسیار اتفاق افتاده تا کودکان یا کهنسالانی در این بخش به دلیل کمبود و یا نبود امکانات پزشکی و بهداشتی جان خود را از دست دادند و از سوی دیگر امکانات موجود در درمانگاه فعلی این بخش با توجه به جمعیت منطقه و نیازهای روز دیگر پاسخگوی نیاز بیماران و مراجعه کنندگان نیست؛ از همین رو نیاز مبرم به ایجاد بیمارستانی مجهز در منطقه برای مردم و مسئولان محسوس بود

وی با قدردانی از خیر نیک اندیش حمید شاه حسینی گفت: با اراده‌ای که از آقای مهدوی به عنوان نماینده اجرایی این خیر سراغ دارم، مطمئنم که این بیمارستان طی یکسال آینده آماده بهره برداری خواهد شد.

ایجاد اورژانس مجهز در بلده

وی همچنین از ایجاد اورژانس مجهز و مدرن، ارائه خدمات تخصصی در چند حوزه مهم، ایجاد سوئیت مناسب برای پزشکان اعزامی و همچنین جانمایی چندین سوئیت برای همراهان بیمارانی که از روستاهای دوردست بخش به بیمارستان مراجعه می‌کنند خبر داد.

حسینی پور با تاکید بر استفاده از ظرفیت بومی در کادر پرستاری بیمارستان گفت: بهره مندی از پزشکان بومی نیز در بیمارستان در دستور کار و اولویت قرار دارد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش از ایجاد مجتمع بزرگ فرهنگی و همچنین ایجاد هتل مجهز و به روز در بلده سخن گفت و از مسئولین بخش و شهر بلده خواستار جانمایی زمین مناسب این اقدام شد.