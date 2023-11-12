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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۹

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان:

تامین زمین طرح ملی مسکن هرمزگان ۳۰ درصد بیش از تعهد است

تامین زمین طرح ملی مسکن هرمزگان ۳۰ درصد بیش از تعهد است

بندرعباس - مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن استان تامین شده که این میزان حدود ۳۰ درصد بیش از تعهد داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، عباس کمالی بیان داشت: تعهد هرمزگان در حوزه نهضت ملی مسکن ساخت بیش از ۶۵ هزار مسکن به مدت چهار سال است که زمین تامین شده قابلیت احداث بیش از ۸۱ هزار واحد را دارد.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی همه ۶۵ هزار واحد مسکونی در هرمزگان آغاز شده است، بیان کرد: از این میزان ۵۰ هزار واحد شهری و ۱۵ هزار واحد روستایی است.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان اظهار کرد: تاکنون ۱۴۰ هزار متقاضی مسکن در استان ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۴۰ هزار متقاضی واجد شرایط هستند.

کد مطلب 5937301

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