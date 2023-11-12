دلیلی برای واردات واگن وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جودکی عصر یکشنبه در نشست خبری شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت استان مرکزی، افزود: واگن پارس در سال گذشته با تولید ۱۰۰۲ دستگاه انواع واگن نشان داد که توان تولید را دارد.

وی ادامه داد: در لوکوموتیو نیز این ظرفیت وجود دارد و پیگیر انعقاد قرار داد با واگن پارس برای واگن مترو، باری و مسافری، هستیم.

وی افزود: از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انتظار تخصیص ماده ۱۲ را داریم تا خرید واگن تسهیل شود.

جودکی خاطرنشان کرد: از سایر دستگاه‌ها از جمله راه آهن و شهرداری انتظار می‌رود تا زمانی که ظرفیت داخلی به شکل با کیفیت وجود دارد از این توانایی استفاده شود.

مدیرکل صمت استان مرکزی بیان کرد: شاید سهامدار صنایع بزرگ، جدا از دولت باشد، اما به هر حال این صنایع، صنایع ملی هستند و باید برای حفظ آنها تلاش کرده و حامی آن‌ها باشیم.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع در مرکزی

مدیرکل صمت استان مرکزی اشاره اظهار کرد: مجموعه صنعت، معدن و تجارت مجموعه‌ای گسترده با مأموریت‌های بسیار است.

جودکی گفت: در استان مرکزی اصرار بر راه اندازی صنعت جدید نداریم، اما باید استفاده از ظرفیت خالی صنایع را بالا ببریم.

وی بیان کرد: به منظور افزایش بهره وری باید نوسازی صنعت را باید دنبال کنیم.

مدیرکل صمت استان مرکزی با تاکید بر لزوم مدیریت انرژی در تمام کشور، گفت: در زمان پیک مصرف گاز، ۳۰ درصد مصرف صنعتی و ۷۰ درصد مصرف خانگی گزارش شده است.

جودکی توضیح داد: اگر مصرف خانگی ۱۰ درصد صرفه جویی شود قطعاً برای صنایع نیازی به قطع گاز نخواهیم داشت.

وی افزود: همچنین در بحث مدیریت مصرف آب، به سمت مصرف پساب در صنایع در حرکت هستیم و حتی دو صنعت بزرگ شازند برای خرید پساب شازند، آستانه، مهاجران و اراک اعلام آمادگی کرده‌اند که تحقق این امر برداشت از آب زیرزمینی را کاهش می‌دهد.

مدیرکل صمت استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نیروگاه قول داده به سمت مازوت سوزی حرکت نکند، گفت: با مازوت سوزی نیروگاه شازند مخالف هستیم.

هیچ محدودیتی برای تأمین گاز نیروگاه در مرکزی اعمال نشده است

جودکی اظهار داشت: در ۱۰ ماه از سال وزش باد غرب به شرق است و قطعاً با مازوت سوزی آلودگی وارد اراک می‌شود.

وی ادامه داد: تا امروز در تأمین گاز استان هیچ محدودیتی برای نیروگاه لحاظ نشده است.

مدیرکل صمت استان مرکزی تاکید کرد: نیروگاه نیز قول داده است که در پیک مصرف گاز، دو خط را در شرایط اورهال قرار دهد و با دو خط فعال باشند تا به سمت مصرف مازوت نرود.

جودکی گفت: برگزاری نمایشگاه تخصصی آرایشی بهداشتی در سال جاری و برگزاری نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی، آلومینیوم، لوازم خانگی برای سال آینده هدف‌گذاری شده است.

مدیرکل صمت استان مرکزی تصریح کرد: وضعیت هپکو رو به بهبود است و صندوق توسعه بیمه محصولات معدنی به کمک هپکو آمده و در حال عقد قراردادی است که واحدهای معدنی به شکل لیزینگ بتوانند از هپکو خرید کنند.

جودکی اضافه کرد: آذراب در دوره نقاهت است و امیدواریم با حل مشکلات، قراردادهای خوبی را منعقد کند.

وی ادامه داد: تولید در ماشین سازی اراک راه افتاده است، اما کمتر از ظرفیت کار می‌کنند.

مدیرکل صمت استان مرکزی خاطرنشان کرد: ماشین سازی باید به شکل پیمانکار وارد مناقصه‌ها شود و با وزارتخانه‌ها در حال مذاکره برای استفاده از ظرفیت خالی ماشین‌سازی هستیم.

صدور ۲۸۰۰ جواز تأسیس توسط صمت مرکزی

مدیرکل صمت استان مرکزی با اشاره به شعار امسال گفت: بخش رشد تولید در کشور به وزارت صمت و در استان به سازمان صمت استان مرتبط است و در این زمینه باید گام‌های اساسی برداشته و اجرایی شود.

جودکی افزود: ۳۱۰۰ پروانه بهره‌برداری در استان وجود دارد که این تعداد غیر از صنایع تبدیلی است که پروانه آنها را جهاد کشاورزی را صادر کرده است.

وی یادآور شد: حدود ۲ هزار و ۸۵۰ جواز تأسیس توسط سازمان صمت صادر شده است، پیش‌بینی بر این است که در استان ۴۸ درصد این میزان به پروانه بهره‌برداری برسد.

مدیرکل صمت استان مرکزی اظهار داشت: از پروانه بهره‌برداری صادر شده در استان تقریباً ۲۹۱ پروانه واحدها تعطیل است.

جودکی گفت: تلاش بر این است واحدهایی که مشکلاتی مانند بدهی بانکی دارند نیز برطرف شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: ۲۰۶ پروانه بهره‌برداری در ۷ ماه گذشته صادر شده است که ۱۴ هزار نفر اشتغال به همراه داشته است.

جودکی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از معضلات واحدهای تولیدی در برخی از استان‌ها نیروی انسانی ماهر است.

وی بیان کرد: واحدهای تولیدی نیز در بحث تولید با مشکلات جدی بسیاری مواجه هستند، اما نقدینگی به عنوان مشکل اصلی واحدهای تولیدی است که از ظرفیت‌هایی مانند تبصره ۱۸، مصوبات سفر ریاست جمهور، رونق تولید نیز برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استفاده شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: عقیده ما بر این است که میزان تسهیلات تبصره ۱۸ برای استان صنعتی مرکزی بسیار کم است.

جودکی گفت: سال گذشته در تبصره ۱۸ برای صنایع استان نیز ۵۶ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد که با پیگیری به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما برای حمایت از صنایع این عدد نباید کمتر از ۲ میلیارد تومان باشد. وی تاکید کرد: انتظاری که بانک‌ها از صنایع دارند این است که حساب‌های گردش مالی خود را وارد استان کنند تا انتقال حساب‌ها بخشی از ناترازی را جبران کند.

وی بیان کرد: واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مواجه هستند که در ستاد تسهیل مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است.

جودکی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۷۳ جلسه ستاد تسهیل برگزار شده که تعداد ۳۳۲ مصوبه ستاد تسهیل وجود داشته است، ۲۰۷ مصوبه ستاد تسهیل تاکنون اجرا شده و ۱۲۵ مصوبه در دست پیگیری و اقدام است.

وی عمده مشکلات مطرح شده در ستاد تسهیل را در زمینه تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، مسائل زیرساختی، شهرک‌های صنعتی و در صدر مشکلات واحدها نیز مسائل بانکی بیان کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی معادن موجود دارای پروانه استان را ۶۷۳ معدن عنوان مرد و گفت: معادن شامل معدن غیر فعال، معادن فعال و معادن نیمه فعال است.

فعالیت ۳۵۶ معدن در مرکزی

وی توضیح داد: در معادن یا استخراج یا باطله برداری وجود دارد، یعنی آن چیزی که باطله است باید صورت گیرد و به ماده اصلی تبدیل و به تولید برسد.

جودکی تصریح کرد: در این راستا ۳۵۶ معدن فعال هستند و استخراج انجام می‌دهند و ۸۹ معدن نیمه فعال وجود دارد و باقی معادن نیز غیر فعال هستند.

جودکی بیان کرد: معدن متعلق به دولت است و معدن‌دار بهره بردار است و درصد مشخصی از درآمد معادن باید تحت عنوان حقوق دولتی دریافت و به حساب خزانه وارد شود.

وی افزود: عدد وصولی حقوق دولتی معادن در سال گذشته ۶۹۱ میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل صمت استان مرکزی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون نیز حدود ۵۴۰ میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی وجود داشته است و پیش بینی بر این است که تا پایان سال این عدد به یک همت برسد.

جودکی گفت: مطابق قانون، ۱۵ درصد از وصولی حقوق دولتی باید به استان برگردد که گزارش وصولی به صورت ماهانه اعلام می‌شود.

وی اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید ۱۵ درصد را پیگیری و به استان برگرداند، علاوه بر آن هم در برنامه ششم و قانون بودجه و قانون معادن اگر معدنی خسارت وارد کند با شکایت دستگاه متولی و با مجوز شورای معادن باید یک درصد را بابت جبران خسارت پرداخت کنند.

مدیرکل صمت استان مرکزی اضافه کرد: علاوه بر آن در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز باید ۲۵ درصد از ۱۵ درصد به راه‌های استان اختصاص دهند.